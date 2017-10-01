血压计选得不对就测不准！在家自测血压，哪种血压计最合适？

核心提示：高血压患者要定期在家里测量血压，并做好相关记录。然而，市场上的血压计林林总总，常见的血压计有水银柱式、电子和真空血压计，电子血压计中还分为手指式、腕式和上臂式等。家庭自测血压最好使用经国际标准认证的上臂式全自动电子血压计。

众所周知，高血压是一个需要进行长期治疗的慢性病，而治疗方案的确定必须依赖病人平时记录的血压值，只靠每个月一次到医院测诊室血压，很难对一个月或者更长时间的用药方案进行指导。

因此，高血压病人要定期在家中测量血压，并且做好记录。不过，市场上的血压计多种多样，究竟哪一种血压计最适合在家里使用？

目前，市面上常见的血压计有真空血压计、水银血压计和电子血压计。家庭自测血压，建议使用经过国际标准所认证的上臂式全自动电子血压计。





1、真空血压计

真空血压计对原件的精准度要求比较高，使用的时间一长会由于磨损而影响检测的准确度。

2、水银血压计

测量精准，不过处于环保的考虑，将会被渐渐淘汰，并且水银血压计对测量者本身的要求较高，需集中精力听脉搏声，还需要两人以上同时操作，不适用于家庭。

3、电子血压计

电子血压计可分为几种类型：手腕式、手指式和上臂式。





比起上臂式血压计，手指式血压计对脉搏的灵敏度较低，而手腕式血压计对测量的姿势要求高，并且所测得的血压也不是很准，更适合地质勘探院、手臂伤残者或登山队使用。

而上臂式血压计的优点是，袖带压迫到的是上臂肱动脉，并且测量血压的胳膊能够轻易地达到量血压的标准姿势——跟右心房平行，这一点手指式和手腕式都难以做到。

因此，在家中自测血压，建议使用上臂式全自动电子血压计，并且要在心情稳定时测量，保持定期测量、记录的好习惯。