猝死之前，身体已给你4次机会！可惜很多人没抓住

核心提示：如今，过劳死早已不是什么新鲜事，“有工作、没生活”已是现代人的常态，但千万别小看“累”这个字，它可能对身体带来毁灭性伤害。

如今，过劳死早已不是什么新鲜事，“有工作、没生活”已是现代人的常态，但千万别小看“累”这个字，它可能对身体带来毁灭性伤害。

真相：从疲惫到过劳死只有4步

工作过量让你最近精神恍惚；忧愁烦恼让你情绪不稳定；爱吃甜食、不运动让你经常提不起劲儿……别小看这些“小事”，它们与过劳死之间只有4步之遥！

黑龙江省健康管理学会委员徐伟介绍，在这4步中，疲劳积少成多，从量变发展到质变，最终演变成慢性病，甚至猝死。

第一步：打不起精神

这个阶段的人常觉得不如以往那么精神百倍。

此时人体吸入的氧气量减少，血液中氧气浓度与血糖值下降。

这是身体发出警戒——“我已经疲劳了”。

要消除这种疲劳非常简单，每天深呼吸5次即可，能提高肺活量，增加脑供氧量，解除疲劳。

吸气时先让腹部鼓起，然后让胸部鼓起，达到极限后屏气数秒，再把气体呼出；呼气时先收缩胸部，再收缩腹部，尽量排出气体。

反复进行吸气、呼气，每次3~5分钟。

此外，还可以摄取少量甜食，迅速补充体能。





第二步：浑身酸痛

此时人会感到体力透支，早上起不来，肩膀、背部、腰部总是酸痛，皮肤暗沉，体重暴增或暴跌，焦躁易怒。

此时你离疾病已经很近了，要注意每天睡够八小时，如果条件允许最好请几天假。

依赖咖啡、浓茶、药物的人要改掉这些习惯，以免陷入恶性循环。

第三步：器官变异

除了身上的不适外，还会出现口腔溃疡、青春痘、牙周病、便秘等症状，甚至还可能轻度忧郁。

这个阶段的人要及时到医院体检，解决已有的健康问题，并发现正在萌芽的疾病。

每天都要有充足的睡眠和运动，至少坚持1周，让身体逐渐恢复。

第四步：集中爆发

如果不重视疲劳的前几个阶段，任由其发展，一些疾病会集中出现，比如胃病、颈椎病、冠心病等。

此时身体就像一个定时炸弹，一旦暴饮暴食，或过度劳累，意外就可能一触即发。

实用：5招远离过劳死





有一句话说的好：“输了健康，赢了世界又如何？”想远离过劳死，请做到下面5点。

1、及时察觉压力信号

当压力过大时，身体会有一些特定的信号，如偏头痛、胃痛、心悸等。

2、经常反省自己

每天定时问自己一些问题，如今天的工作节奏是否太快？是不是觉得累垮了？一旦发现问题要尽快调整。

3、把握“8小时以外”生活

不要把工作和生活搅在一起，定期旅游、培养自己的爱好、参加社交活动都容易使人放松。

4、挤时间锻炼

即便你无法做到每周三次、每次半小时的锻炼强度，你也可以每月少开一天车、不坐电梯改爬楼梯、空闲时伸伸懒腰，也比一直坐着好。

5、提前10分钟

上班或赴约时，请提前10分钟出发，紧张的情绪会给人造成巨大压力。