再加班，你真的会被“累死”！做到3件事可远离猝死

核心提示：无休止加班的状态正是过劳死一个重要诱因，因此，预防过劳死是每个上班族都应了解的。
现如今，朝九晚五的工作模式对很多上班族来说只是奢望，更多的是朝九晚“无”——夜幕降临，别人下班了，而他们的工作日才刚过了一半。这种无休止加班的状态正是过劳死一个重要诱因，因此，预防过劳死是每个上班族都应了解的。
过劳死尤其“青睐”三种人
第一种：有钱但不知保养的人
这一部分人富裕的背后，常常是经历了十几年的奋斗。因为对贫穷产生了恐惧，他们在追逐财富的路上马不停蹄，不知疲倦，而对他们最开始拥有的惟一资本——身体，却毫不在乎。
第二种：有事业心，被称为“工作狂”的人
以从事科研、教学、新型高科技，如网络等职业者居多。
第三种：有家族遗传背景的人
假如父母亲、爷爷奶奶等直系亲属中有脑中风、心绞痛、心肌梗死患者，就要特别警惕了，千万别累着自己，否则很有可能年纪轻轻就发病。
专家在对过劳死人群进行深入研究后发现，猝死直接死因的前五位是：
主动脉瘤、冠状动脉疾病、心瓣膜病、心肌病和脑出血。
一些无症状冠心病，尤其是无症状心梗是首要高危因素，常规体检及心电图很难发现隐性冠心病。一旦发作，措手不及。
另外，高血压也是一个高危因素。在某些外界因素作用下，就会使血压飙升、诱发脑中风等。
三招让白领远离过劳死
虽然前途和“钱”途都很重要，但失去健康“1”，后面再多“0”也无意义。白领如何远离过劳死呢？
招数一：不和公司谈“异地恋”
在“上班族通勤距离排行榜”中，一二线城市的上班族，上班平均费时超过40分钟。
小编建议，路途遥远的不妨在公司附近租房，不再与公司谈“异地恋”，早上也不用过于匆忙。
不远的还能骑车上班，既免去了挤地铁，还能锻炼了身体。
招数二：按时吃好饭、睡好觉
饮食健康虽然是老生常谈，却是现代人最易忽视的问题。
就算可以按时吃饭，大部分上班族只为填饱肚子的工作餐，也谈不上营养均衡。
自己带午饭或合理搭配饮食非常重要，上班族们不妨尝试着改变一下。
很多白领们晚上不按时睡觉，早晨起床才发现追悔莫及。喜欢熬夜的人不妨在睡前关掉手机，看看书、听听音乐，让自己平静下来，有助于入睡。
招数三：动起来最重要
对抗突发心梗，平时的运动十分重要。
时间是挤出来的，做做操，练练瑜伽，下班之后来一场夜跑，都是不错的选择。
只要坚持个一年半载，你一定会感受到身体的变化。
最后提醒大家，身体是革命的本钱，失去了健康，再多的物质我们也无福消受。
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