39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 心血管疾病 > 心血管新媒体 > 正文
综合
问医生

再加班，你真的会被“累死”！做到3件事可远离猝死

心血管文章排行榜
2017-10-0239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：无休止加班的状态正是过劳死一个重要诱因，因此，预防过劳死是每个上班族都应了解的。

现如今，朝九晚五的工作模式对很多上班族来说只是奢望，更多的是朝九晚“无”——夜幕降临，别人下班了，而他们的工作日才刚过了一半。这种无休止加班的状态正是过劳死一个重要诱因，因此，预防过劳死是每个上班族都应了解的。

过劳死尤其“青睐”三种人

第一种：有钱但不知保养的人

这一部分人富裕的背后，常常是经历了十几年的奋斗。因为对贫穷产生了恐惧，他们在追逐财富的路上马不停蹄，不知疲倦，而对他们最开始拥有的惟一资本——身体，却毫不在乎。

第二种：有事业心，被称为“工作狂”的人

以从事科研、教学、新型高科技，如网络等职业者居多。

第三种：有家族遗传背景的人

假如父母亲、爷爷奶奶等直系亲属中有脑中风、心绞痛、心肌梗死患者，就要特别警惕了，千万别累着自己，否则很有可能年纪轻轻就发病。


专家在对过劳死人群进行深入研究后发现，猝死直接死因的前五位是：

主动脉瘤、冠状动脉疾病、心瓣膜病、心肌病和脑出血。

一些无症状冠心病，尤其是无症状心梗是首要高危因素，常规体检及心电图很难发现隐性冠心病。一旦发作，措手不及。

另外，高血压也是一个高危因素。在某些外界因素作用下，就会使血压飙升、诱发脑中风等。

三招让白领远离过劳死

虽然前途和“钱”途都很重要，但失去健康“1”，后面再多“0”也无意义。白领如何远离过劳死呢？

招数一：不和公司谈“异地恋”

在“上班族通勤距离排行榜”中，一二线城市的上班族，上班平均费时超过40分钟。

小编建议，路途遥远的不妨在公司附近租房，不再与公司谈“异地恋”，早上也不用过于匆忙。

不远的还能骑车上班，既免去了挤地铁，还能锻炼了身体。


招数二：按时吃好饭、睡好觉

饮食健康虽然是老生常谈，却是现代人最易忽视的问题。

就算可以按时吃饭，大部分上班族只为填饱肚子的工作餐，也谈不上营养均衡。

自己带午饭或合理搭配饮食非常重要，上班族们不妨尝试着改变一下。

很多白领们晚上不按时睡觉，早晨起床才发现追悔莫及。喜欢熬夜的人不妨在睡前关掉手机，看看书、听听音乐，让自己平静下来，有助于入睡。

招数三：动起来最重要

对抗突发心梗，平时的运动十分重要。

时间是挤出来的，做做操，练练瑜伽，下班之后来一场夜跑，都是不错的选择。

只要坚持个一年半载，你一定会感受到身体的变化。

最后提醒大家，身体是革命的本钱，失去了健康，再多的物质我们也无福消受。

十年之内患上心血管病的风险有多高

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【风险】即可测试

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

过劳死 熬夜 工作狂 心梗

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肝癌的早期症状肝癌的早期症状
痛经会遗传给孩子吗痛经会遗传给孩子吗
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？ 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？

咽炎是什么原因引起的？咽炎有什么症状表现？…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈