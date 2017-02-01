39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 心血管疾病 > 心血管疾病预防护理 > 心血管疾病保健 > 正文
综合
问医生

这几种行为最伤血管！

心血管文章排行榜
2017-02-01凤凰网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：像人的骨骼大约可用２００　年，但中国人的心脑血管平均使用年限目前大约为７５　年，所以国人的平均寿命为７５　岁。要健康长寿，首要任务是让动脉血管能多用几年。

　　「人与动脉同寿」，意思是说，当人体动脉不断硬化阻塞，最后脏器（心脑）梗塞、坏死之日，就是人的寿终正寝之时。

　　像人的骨骼大约可用200 年，但中国人的心脑血管平均使用年限目前大约为75 年，所以国人的平均寿命为75 岁。要健康长寿，首要任务是让动脉血管能多用几年。

　　这些行为最让血管减寿

　　一、大油大肉，血管容易堵

　　人摄入过多营养，多余的脂质和养分等难以排出体外，聚集在血管里。一方面容易沉积在血管壁上堵塞血管，另一方面还会增加血液黏稠度引发血栓。

　　二、吸烟伤血管，十年难恢复

　　广东省人民医院心内科副主任谭宁博士表示，即使吸烟不多， 10 年后就会出现明显的动脉粥样硬化。即使戒烟后，要过10 年才能完全修复血管内皮的损伤。

　　三、吃多盐和糖，血管壁变皱

　　正常的血管就像装了清水的玻璃杯，是很清亮的，但是如果我们在里面装满蜂蜜呢？再加点盐呢？这水是不是就又稠又黏了？

　　当人吃了过甜过咸的食物后，血管壁细胞变得皱皱巴巴的。不光滑的血管壁更容易发展成高血压、心脑血管疾病。

　　四、熬夜族，激素伤血管

　　熬夜时，人长期处于应激状态，不断分泌肾上腺素等激素，会造成血管收缩异常，血液流速变慢，血管表示「压力」很大。

　　五、不运动，垃圾囤积在血管

　　如果缺乏运动，血液中的废物排不出去，多余的脂肪、胆固醇、糖分等就会囤积在血液里，使血液变得浓稠肮脏，在血管中形成粥样硬化斑块等「不定时炸弹」。

　　六、口腔细菌也伤血管

　　口腔细菌产生的毒素可进入全身血液循环，损伤血管内皮。因此，大家千万别以为刷牙事小，早晚刷牙，饭后漱口，每年洗牙，样样都不能少。

　　通血管要喝好这3杯水

　　保持血管畅通，是长期的事情，多饮水就是最好、最实用的通血管方法，记得喝好这三杯水！

　　1、睡前半小时

　　睡前半小时喝半杯温开水，对降低血液黏稠度，预防血栓很有帮助。半杯是多少呢？大概350～500 ml ，可以根据个人情况调整，以不影响睡眠为准。

　　2、清晨起床后

　　清晨起床后也要喝杯温开水，小口慢慢喝，可以稀释血液，减轻血管负担。

　　3、起夜

　　除了早晚喝水，很多人半夜起床比较多，半夜起来就喝上一口温水，也是有好处的。心肌梗死多发生

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

十年之内患上心血管病的风险有多高

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【风险】即可测试

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

心血管疾病 心血管疾病危害 心血管疾病预防

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

皮肤过敏皮肤过敏
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 这个春节 心血管病人饮食要小“心” 这个春节 心血管病人饮食要小“心”

2017年春节就要来临了！逢年过节，人们总会大鱼大肉一番，…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 育儿 肿瘤 疾病 其他 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈