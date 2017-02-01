这几种行为最伤血管！

核心提示：像人的骨骼大约可用２００ 年，但中国人的心脑血管平均使用年限目前大约为７５ 年，所以国人的平均寿命为７５ 岁。要健康长寿，首要任务是让动脉血管能多用几年。

「人与动脉同寿」，意思是说，当人体动脉不断硬化阻塞，最后脏器（心脑）梗塞、坏死之日，就是人的寿终正寝之时。

像人的骨骼大约可用200 年，但中国人的心脑血管平均使用年限目前大约为75 年，所以国人的平均寿命为75 岁。要健康长寿，首要任务是让动脉血管能多用几年。

这些行为最让血管减寿

一、大油大肉，血管容易堵

人摄入过多营养，多余的脂质和养分等难以排出体外，聚集在血管里。一方面容易沉积在血管壁上堵塞血管，另一方面还会增加血液黏稠度引发血栓。

二、吸烟伤血管，十年难恢复

广东省人民医院心内科副主任谭宁博士表示，即使吸烟不多， 10 年后就会出现明显的动脉粥样硬化。即使戒烟后，要过10 年才能完全修复血管内皮的损伤。

三、吃多盐和糖，血管壁变皱

正常的血管就像装了清水的玻璃杯，是很清亮的，但是如果我们在里面装满蜂蜜呢？再加点盐呢？这水是不是就又稠又黏了？

当人吃了过甜过咸的食物后，血管壁细胞变得皱皱巴巴的。不光滑的血管壁更容易发展成高血压、心脑血管疾病。

四、熬夜族，激素伤血管

熬夜时，人长期处于应激状态，不断分泌肾上腺素等激素，会造成血管收缩异常，血液流速变慢，血管表示「压力」很大。

五、不运动，垃圾囤积在血管

如果缺乏运动，血液中的废物排不出去，多余的脂肪、胆固醇、糖分等就会囤积在血液里，使血液变得浓稠肮脏，在血管中形成粥样硬化斑块等「不定时炸弹」。

六、口腔细菌也伤血管

口腔细菌产生的毒素可进入全身血液循环，损伤血管内皮。因此，大家千万别以为刷牙事小，早晚刷牙，饭后漱口，每年洗牙，样样都不能少。

通血管要喝好这3杯水

保持血管畅通，是长期的事情，多饮水就是最好、最实用的通血管方法，记得喝好这三杯水！

1、睡前半小时

睡前半小时喝半杯温开水，对降低血液黏稠度，预防血栓很有帮助。半杯是多少呢？大概350～500 ml ，可以根据个人情况调整，以不影响睡眠为准。

2、清晨起床后

清晨起床后也要喝杯温开水，小口慢慢喝，可以稀释血液，减轻血管负担。

3、起夜

除了早晚喝水，很多人半夜起床比较多，半夜起来就喝上一口温水，也是有好处的。心肌梗死多发生