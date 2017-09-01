39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 心血管疾病 > 心血管新媒体 > 正文
综合
问医生

中医教授叫它“心脑血管终身卫士”！三七粉到底有多好？

心血管文章排行榜
2017-09-2439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：如果您是一位关注养生的朋友，对这些东西应该不陌生：人参、虫草、枸杞……但是，还有一种中药你一定要知道：它是血管的王牌清道夫、清除自由基的能手、提高免疫力的王者……它就是三七粉！

如果您是一位关注养生的朋友，对这些东西应该不陌生：人参、虫草、枸杞……但是，还有一种中药你一定要知道：它是血管的王牌清道夫、清除自由基的能手、提高免疫力的王者……它就是三七粉！今天小编就为大家介绍一下。

不简单的三七：既能活血也能止血

天津中医药大学附属第二医院心内科副主任医师江海涛介绍，中医认为，三七有止血散瘀、消肿定痛的作用，也就是活血化瘀。

现代药理研究表明，三七可以抗血小板凝集、预防血栓，从这一角度看，的确有预防心脑血管、外周血管疾病的作用。

很多活血药的作用都是单向的，长期大量服用或有出血的可能，但三七有双向效果，既能活血，又能止血。

常吃活血化瘀的药物，人的正气也会被消耗。比如丹参，它虽然能治疗冠心病，但长期服用会导致气虚。

三七这味药可贵之处就在于，它在祛瘀的同时，兼具补益作用

吃一堆药，不如每天一勺三七粉

1、保养心脑血管

北京中医药大学罗大伦教授把三七称为“心脑血管终身卫士”，并推荐大家把三七西洋参粉当做心脑血管的日常保养方，做法如下：

原料：等量的三七粉、西洋参粉

做法：

二者混合均匀，每日温水冲服，一般每人每日服用混合粉末1g即可。

叮嘱：

这个方子如果增加丹参，也是等量，对脑血管的保养也十分有益。


2、护心脏

三七的价格并不便宜，因此磨成粉比较好。

说到护心，原中国中医药出版社古籍研究室主任樊正伦教授推荐三七鸡汤：

准备三七15g，不要研成粉，在炖鸡汤时放进去，适当少加其他佐料，炖至鸡肉软烂即可。吃的时候将三七一起吃下。

3、皮肤祛斑

年过70的北京中医药大学东方医院陈淑长教授透露，自己保持容颜不老的秘诀，就是每天吃一勺三七粉。

她建议30岁以上人群如果脸上有斑，不妨每天吃1~3g三七粉，混在水、牛奶或粥里，搅匀后服下。

4、治胃炎

广东省中医院药师佘自强曾推荐一个理胃止痛，止血散瘀的药膳方：

原料：莲藕一段，三七3g，鸡蛋1个（此为一人份）

做法：

莲藕洗净，去皮、榨取藕汁约50毫升（1/5碗）；

鸡蛋去壳，和三七末一起搅拌，倒入藕汁，隔水炖1小时，加冰糖调味即可。


提醒：三七使用禁忌

1、孕期妇女禁止使用

女性在怀孕期间禁止服用三七粉，这和孕妇不能服用很多西药同样的道理。

2、感冒期间

风寒感冒期间不能服用三七花，因为三七花性微凉，会加重风寒感冒。

三七粉性温，风寒感冒期间可以服用；而患风热感冒则不宜服用。

3、请勿过量

一般正常体质的人，一天三七粉服用量不超10克，正常5~8克即可，分两次服。

最后提醒大家，三七虽然有许多作用，但不要将其视为“神药”，若想长期服用需咨询专业中医师。

十年之内患上心血管病的风险有多高

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【风险】即可测试

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

三七粉 血栓 活血化瘀

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

得了肺癌还能活多久得了肺癌还能活多久
反复痛经警惕妇科病反复痛经警惕妇科病
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 这个糖尿病并发症为何“不痛”？ 这个糖尿病并发症为何“不痛”？

俗话说：“通则不痛，不通则痛。”但为什么有时候却不灵了…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈