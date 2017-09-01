中医教授叫它“心脑血管终身卫士”！三七粉到底有多好？

核心提示：如果您是一位关注养生的朋友，对这些东西应该不陌生：人参、虫草、枸杞……但是，还有一种中药你一定要知道：它是血管的王牌清道夫、清除自由基的能手、提高免疫力的王者……它就是三七粉！

如果您是一位关注养生的朋友，对这些东西应该不陌生：人参、虫草、枸杞……但是，还有一种中药你一定要知道：它是血管的王牌清道夫、清除自由基的能手、提高免疫力的王者……它就是三七粉！今天小编就为大家介绍一下。

不简单的三七：既能活血也能止血

天津中医药大学附属第二医院心内科副主任医师江海涛介绍，中医认为，三七有止血散瘀、消肿定痛的作用，也就是活血化瘀。

现代药理研究表明，三七可以抗血小板凝集、预防血栓，从这一角度看，的确有预防心脑血管、外周血管疾病的作用。

很多活血药的作用都是单向的，长期大量服用或有出血的可能，但三七有双向效果，既能活血，又能止血。

常吃活血化瘀的药物，人的正气也会被消耗。比如丹参，它虽然能治疗冠心病，但长期服用会导致气虚。

三七这味药可贵之处就在于，它在祛瘀的同时，兼具补益作用。

吃一堆药，不如每天一勺三七粉

1、保养心脑血管

北京中医药大学罗大伦教授把三七称为“心脑血管终身卫士”，并推荐大家把三七西洋参粉当做心脑血管的日常保养方，做法如下：

原料：等量的三七粉、西洋参粉

做法：

二者混合均匀，每日温水冲服，一般每人每日服用混合粉末1g即可。

叮嘱：

这个方子如果增加丹参，也是等量，对脑血管的保养也十分有益。





2、护心脏

三七的价格并不便宜，因此磨成粉比较好。

说到护心，原中国中医药出版社古籍研究室主任樊正伦教授推荐三七鸡汤：

准备三七15g，不要研成粉，在炖鸡汤时放进去，适当少加其他佐料，炖至鸡肉软烂即可。吃的时候将三七一起吃下。

3、皮肤祛斑

年过70的北京中医药大学东方医院陈淑长教授透露，自己保持容颜不老的秘诀，就是每天吃一勺三七粉。

她建议30岁以上人群如果脸上有斑，不妨每天吃1~3g三七粉，混在水、牛奶或粥里，搅匀后服下。

4、治胃炎

广东省中医院药师佘自强曾推荐一个理胃止痛，止血散瘀的药膳方：

原料：莲藕一段，三七3g，鸡蛋1个（此为一人份）

做法：

莲藕洗净，去皮、榨取藕汁约50毫升（1/5碗）；

鸡蛋去壳，和三七末一起搅拌，倒入藕汁，隔水炖1小时，加冰糖调味即可。





提醒：三七使用禁忌

1、孕期妇女禁止使用

女性在怀孕期间禁止服用三七粉，这和孕妇不能服用很多西药同样的道理。

2、感冒期间

风寒感冒期间不能服用三七花，因为三七花性微凉，会加重风寒感冒。

三七粉性温，风寒感冒期间可以服用；而患风热感冒则不宜服用。

3、请勿过量

一般正常体质的人，一天三七粉服用量不超10克，正常5~8克即可，分两次服。

最后提醒大家，三七虽然有许多作用，但不要将其视为“神药”，若想长期服用需咨询专业中医师。