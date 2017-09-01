血压突然飙升，她多吃了2片降压药，差点没抢救回来！

核心提示：对于患高血压的朋友来说，降压药是熟悉的好伙伴，虽然降压药天天吃，其中的学问你不一定都知道，这不，李阿姨就是因为对药片做了一件事，差点酿成大祸。

对于患高血压的朋友来说，降压药是熟悉的好伙伴，虽然降压药天天吃，其中的学问你不一定都知道，这不，李阿姨就是因为对药片做了一件事，差点酿成大祸。

自行加量吃药降压 险些出大事

李阿姨患有高血压，一直以来都按照医生嘱咐，每天一片硝苯地平控释片（拜新同），每天一次，血压一直很稳定。

有一天傍晚，李阿姨突然觉得血压升高，有点头晕，晚上7点测血压为160/110mmHg，但白天已经吃过降压药了。

为了稳住血压，李阿姨自行加服了一片拜新同，担心药效起得慢，她还把药片碾碎再吃。

吃完药后，李阿姨觉得血压有所下降，到了9点又测了一遍，结果发现血压又飙到160/100mmHg。李阿姨怕血压没控制住，女儿又还在屋里加班，就又碾碎一片药吃了。

30分钟后，当女儿出来喝水时，发现妈妈状态不太对，李阿姨自己也说感到恶心，头晕，吐字不清，意识也有些模糊，女儿马上打了120，医生诊断为心源性休克。





控释片不能随意掰开吃

原来这多吃的2片降压药是诱发李阿姨心源性休克的关键。

碾碎、掰开服用拜新同，药物见效时间缩短，很容易导致心源性休克，出现意外。还好家人送医及时，李阿姨才得以脱险。

有人要问了，为啥硝苯地平控释片不能掰一半吃，但美托洛尔缓释片能掰一半甚至1/4片吃呢？

江苏省第二中医院心血管内科主任陈守宏详细介绍了控释片和缓释片的区别：

控释片对药物释放要求相对较高，多用于心血管制剂，它可以在单位时间内释放恒定剂量，以维持血药浓度恒定，药效更持久。

而缓释片比普通片释放持久，不会像普通片一样，进入体内就完全释放，所以缓释片对胃肠道比较友好，可以保护胃肠道黏膜，多用于可能对胃肠道局部产生较大刺激的药物。





高血压患者如果用缓释片不能很好控制血压，就可以改用控释片，但切记整颗服用。

陈主任说，缓释片、控释片的使用要严格参照说明书，有的能掰开，有的不能掰，当然，最好的办法还是咨询医生，不要自行增减药量。

高血压用药安全提示

1、老人如果突然血压升高时，建议马上就医，虽然都是血压升高，但原因可能有多种。

2、不要经验用药，自认为这样可以降压而盲目加药量。

3、不可自行决定将药物掰开、碾碎服用，有些缓控释剂型的药效与药片结构挂钩，破坏了药片完整性，就会影响缓控释的释放速度。

4、平时以控压为主，保持心情愉悦，饮食清淡少盐，适当活动。