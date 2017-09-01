心内科主任透露：4个习惯最伤心脏，别到进医院才后悔！

核心提示：你是否发现，近年来周围许多人都患有心血管疾病，不单有年纪大的，也不乏年轻人。心内科专家指出，除了内因，真正心脑血管疾病的杀手其实是不良的生活习惯，希望大家都能尽早意识到。

你是否发现，近年来周围许多人都患有心血管疾病，不单有年纪大的，也不乏年轻人。心内科专家指出，除了内因，真正心脑血管疾病的杀手其实是不良的生活习惯，希望大家都能尽早意识到。

指导专家：

南京军区南京总医院心内科主任 宫剑滨教授

江苏省中医院心内科主任 王振兴教授

案例：24岁小伙子发生心梗险丧命

酷爱熬夜和抽烟，24岁的小伙突然胸痛发作，送到医院后被诊断为心梗。如果当时没有及时抢救，这一年轻的生命将离我们而去。

宫教授介绍，他是自然发病的心梗患者，没有家族史，更没有其他疾病。

这小伙才大学毕业，工作与计算机相关，十分辛苦，经常熬夜。

因为常常需要夜间加班，所以他抽烟抽得很凶，平均每天两包烟。而且由于工作性质，他也没什么时间出去锻炼。

直到有一天，他突然胸痛，被同事紧急送到医院时，已经出现大面积心梗。多亏了抢救及时，他才得以存活下来。

专家：3/4的心血管疾病是外因

王教授称，心脏病的发生有内因和外因，而从目前来看，外因占了3/4。

不可否认，心脏病的发病存在个体差异，就算基因再好，如果你每天都在糟蹋身体，那么心脏也不会健康到哪里去；而如果心脏功能基因本来一般，平时如果注意保养和预防，那么心脏的功能也可以保持得很好。

建议：这4大不良习惯赶快摒弃

王教授和宫教授一致认为，和心脏有关的不良习惯主要有4种，预防就是最好的治疗。





1、饮食过于油腻

随着生活水平提高，人们的饮食也越来越“荤”，有的人拼命吃肉，很容易损伤血管。

因此，最好按照膳食宝典推荐量来食用各种食物，这样更为健康。

2、抽烟

据报道，7成以上的高血压和冠心病患者都存在吸烟史，烟民冠心病的发病率比不吸烟者高出3.5倍，病死率比不吸烟者高6倍！

吸烟者冠状动脉粥样硬化病变也比不吸烟者广泛而严重。

吸烟可导致心肌缺血、缺氧，增加心肌应激性，使心室颤动阈值下降。





3、不运动

吃得油腻还不运动，肥胖自然就会找上门，这会对心脏造成很大的负荷，引起一系列心血管疾病。

对于平时不怎么锻炼的白领，每周要坚持运动3-5次，每次持续30分钟到1小时。

4、熬夜

很多人喜欢熬夜，早上还要起大早上班，这样身体会长期处在疲劳下，加上应酬多、饮食习惯不正常，这些都是导致心脏意外的危险因素。

如果遇到剧烈运动、过度劳累、暴饮暴食等情况，猝死可能一触即发。