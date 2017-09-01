39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 心血管疾病 > 心血管新媒体 > 正文
综合
问医生

心内科主任透露：4个习惯最伤心脏，别到进医院才后悔！

心血管文章排行榜
2017-09-1639健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：你是否发现，近年来周围许多人都患有心血管疾病，不单有年纪大的，也不乏年轻人。心内科专家指出，除了内因，真正心脑血管疾病的杀手其实是不良的生活习惯，希望大家都能尽早意识到。

你是否发现，近年来周围许多人都患有心血管疾病，不单有年纪大的，也不乏年轻人。心内科专家指出，除了内因，真正心脑血管疾病的杀手其实是不良的生活习惯，希望大家都能尽早意识到。

指导专家：

南京军区南京总医院心内科主任 宫剑滨教授

江苏省中医院心内科主任 王振兴教授

案例：24岁小伙子发生心梗险丧命

酷爱熬夜和抽烟，24岁的小伙突然胸痛发作，送到医院后被诊断为心梗。如果当时没有及时抢救，这一年轻的生命将离我们而去。

宫教授介绍，他是自然发病的心梗患者，没有家族史，更没有其他疾病。

这小伙才大学毕业，工作与计算机相关，十分辛苦，经常熬夜。

因为常常需要夜间加班，所以他抽烟抽得很凶，平均每天两包烟。而且由于工作性质，他也没什么时间出去锻炼。

直到有一天，他突然胸痛，被同事紧急送到医院时，已经出现大面积心梗。多亏了抢救及时，他才得以存活下来。

专家：3/4的心血管疾病是外因

王教授称，心脏病的发生有内因和外因，而从目前来看，外因占了3/4。

不可否认，心脏病的发病存在个体差异，就算基因再好，如果你每天都在糟蹋身体，那么心脏也不会健康到哪里去；而如果心脏功能基因本来一般，平时如果注意保养和预防，那么心脏的功能也可以保持得很好。

建议：这4大不良习惯赶快摒弃

王教授和宫教授一致认为，和心脏有关的不良习惯主要有4种，预防就是最好的治疗。


1、饮食过于油腻

随着生活水平提高，人们的饮食也越来越“荤”，有的人拼命吃肉，很容易损伤血管。

因此，最好按照膳食宝典推荐量来食用各种食物，这样更为健康。

2、抽烟

据报道，7成以上的高血压和冠心病患者都存在吸烟史，烟民冠心病的发病率比不吸烟者高出3.5倍，病死率比不吸烟者高6倍！

吸烟者冠状动脉粥样硬化病变也比不吸烟者广泛而严重。

吸烟可导致心肌缺血、缺氧，增加心肌应激性，使心室颤动阈值下降。


3、不运动

吃得油腻还不运动，肥胖自然就会找上门，这会对心脏造成很大的负荷，引起一系列心血管疾病。

对于平时不怎么锻炼的白领，每周要坚持运动3-5次，每次持续30分钟到1小时。

4、熬夜

很多人喜欢熬夜，早上还要起大早上班，这样身体会长期处在疲劳下，加上应酬多、饮食习惯不正常，这些都是导致心脏意外的危险因素。

如果遇到剧烈运动、过度劳累、暴饮暴食等情况，猝死可能一触即发。

十年之内患上心血管病的风险有多高

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【风险】即可测试

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

心梗 抽烟 心脏病

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

良性恶性肿瘤的区别良性恶性肿瘤的区别
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 饮食四原则预防糖友低血糖 饮食四原则预防糖友低血糖

低血糖持续时间超过6小时，则会造成脑细胞不可逆转的损伤，…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈