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心血管专属食谱请收好！照着吃，血管一直20岁！

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2017-08-2439健康网
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核心提示：想要预防和治疗心脑血管疾病，饮食管理是非常重要的。想知道怎么“吃掉”心脑血管疾病吗？听专家来支招吧。

我们都知道病从口入，事实上，病也从口中愈。想要预防和治疗心脑血管疾病，饮食管理是非常重要的。想知道天然的“护心丹”食物有哪些吗？听专家来支招吧。

指导医生：心内科主任 鲁卫星

鲁卫星提醒，科学地吃，可以“吃走”6种心脑血管病。

一、高血压

1、多吃茄子，可改善微循环。

2、常吃高钾食物。钾能够促进身体中多余的钠排出，香蕉、苹果、橙子、橘子等色彩鲜明的水果，以及菠菜、西兰花、苋菜、芹菜等深绿色蔬菜都含丰富的钾元素。

3、喝菊花茶。菊花有助于扩张冠状动脉，增加血流量，辅助降血压。

4、多吃香菇可帮助降血压、降胆固醇和降血脂。

二、高血症

1、常吃木耳、香菇可改善脂类代谢，减少肝脏中的脂肪和胆固醇堆积。


2、多吃富含膳食纤维的食物。燕麦、荞麦中含可溶性膳食纤维，能减少小肠对脂质的吸收，促进胆酸排出体外，降低胆固醇水平。

3、生食大蒜可降血脂，并有增强纤维蛋白活性和抗血管硬化的作用。

三、冠心病

1、多吃芹菜。芹菜能够起到清热解毒、平肝舒压、利尿消肿等作用；芹菜中所含的芹菜素还有降血压、舒张血管和抑制肿瘤细胞生长的作用。注意芹菜的叶茎不要丢弃。

2、多吃猕猴桃、柠檬、柑橘等富含维生素C的食物，可以促进心肌代谢，增加血管的韧性。

四、心肌缺血

1、多吃洋葱。心肌缺血患者每日食用100g洋葱，降血脂作用较好。


2、多吃荞麦，可调节心肌功能。

五、动脉粥样硬化

1、多吃香蕉。香蕉富含钾元素，具有降血压、抗动脉粥样硬化的作用，熟透的香蕉还能润肠通便，减少用力排便次数，防止出现心脑血管意外。

2、多吃叶菜、黄豆、橙子等富含叶酸的食物。每天补充5mg叶酸能起到预防动脉粥样硬化的作用。

每天吃500g绿叶蔬菜，喝一杯豆浆或饮一杯橙汁，可摄取足够叶酸。

六、脑卒中

1、多吃富含镁的食物。镁能保护脑细胞不受到缺血后继发损伤的危害。

除了蔬菜外，豆类、小米、冬菇、干蘑菇、番茄、海带、杨桃、紫菜、花生、核桃等食物也富含镁。

2、多吃海带、虾米、紫菜等富含碘的食物，可减少胆固醇沉积在动脉壁。

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