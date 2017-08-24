核心提示：高血压中风是中风较为常见的一种类型，中风是中医学对急性脑血管疾病的统称。患者对于高血压中风非常重视，因此比较关注高血压中风治疗方法有哪些这一问题。

高血压中风是中风较为常见的一种类型，中风是中医学对急性脑血管疾病的统称。它是以猝然昏倒，不省人事，伴发口角歪斜、语言不利而出现半身不遂为主要症状的一类疾病。患者对于高血压中风非常重视，因此比较关注高血压中风治疗方法有哪些这一问题，下面我们就通过文章内容一起了解一下。

高血压与脑卒中的关系非常密切，以110/75mmHg为底线，人们的血压越高，脑卒中发生率也就越高。目前我国每10个成人中就有2人是高血压，这意味着我国数以亿计的高血压患者是脑卒中的一支巨大后备军。特别是现在深冬时节气候寒冷，人体血管收缩，更容易导致血压升高，诱发脑卒中。

高血压为什么容易引发脑卒中呢？

根本原因就是高血压可以促使脑血管中形成斑块和刺激斑块破裂。在正常情况下，血管内皮是光滑平整的，过高的血压可以损伤内皮，血液中的血脂、血小板等物质趁机在内皮受损的地方沉积，形成动脉硬化斑块。这些斑块在稳定的时候可以使血管管腔变得狭窄，影响脑部血液供应。生活中有人经常抱怨自己有短时间的头晕、头痛、视物不清等感觉，这些往往就是脑缺血所带来的症状。在斑块形成之后，高血压又可以刺激斑块破裂，形成血栓堵塞脑血管，阻断局部脑组织的血液供应，引发脑卒中。脑卒中患者发作时可表现为突然头痛、头晕、半侧面部及肢体麻木、昏迷不醒甚至出现生命危险。脑卒中患者在通过溶栓、支架治疗度过危险期后，还可能会出现口眼歪斜、半身不遂、语言不清、智力障碍等严重后遗症，给家庭和社会带来沉重负担。

高血压中风治疗方法有哪些？

1、 高血压是发生中风最危险的因素，也是预防中风的一个中心环节，应有效地控制血压，坚持长期服药，并长期观察血压变化情况，以便及时处理。

2、 控制并减少短暂性脑血管缺血发作(即一过性偏肢麻木、无力或眩晕、复视、吞咽困难、走路不稳等症状)是预防中风关键的一个环节。一旦小中风发作，须立即抓紧予以系统治疗，就有可能避免发生完全性中风。

3、 重视中风的先兆征象，如头晕、头痛、肢体麻木、昏沉嗜睡、性格反常时，就应采取治疗措施，避免中风的发生。

4、 消除中风的诱发因素，如情绪波动、过度疲劳、用力过猛等，应自我控制和避免。

5、 及时治疗可能引起中风的疾病，如动脉硬化、糖尿病、冠心病、高血脂病、高粘滞血症、A性行为、肥胖病、颈椎病等。

除了积极治疗原发病之外，还要注意预防血栓形成，可在医生指导下选用一些安全有效的中成药，比如通心络胶囊。通心络胶囊不但可以保护血管内皮、阻止斑块形成、消融稳定已形成的斑块、解除血管痉挛，从而消除中风发病的诱因，防止血栓形成，保证脑部血液循环畅通，有效预防中风发生;还可以保护微血管，延长脑部微血管内皮细胞在缺血、缺氧环境中的存活时间，保证微血管的结构完整，维持脑部正常的血流通路，继续为脑细胞输送营养，而且可以促进缺血区域的血管新生，为大脑建立新的血液通路，恢复缺血区域的血液供应。可以说，通心络胶囊对中风可防可治，能为高危人群的健康提供有力保障。

以上内容就是针对“高血压中风治疗方法有哪些”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。中风患者在气候变化时应当注意保暖，预防感冒;不要用脑过度;平时外出时多加小心，防止跌跤;起床、低头系鞋带等日常生活动作要缓慢;洗澡时间不宜太长;注意治疗原发病，防止再发脑血管病。根据不同病因，坚持治疗，定期复查必要的项目。为防止再发，以上注意事项均应予以足够重视。