39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 心血管疾病 > 心律失常 > 心律失常治疗 > 正文
综合
问医生

高血压中风治疗方法有哪些

心血管文章排行榜
2017-08-24
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：高血压中风是中风较为常见的一种类型，中风是中医学对急性脑血管疾病的统称。患者对于高血压中风非常重视，因此比较关注高血压中风治疗方法有哪些这一问题。

　　高血压中风是中风较为常见的一种类型，中风是中医学对急性脑血管疾病的统称。它是以猝然昏倒，不省人事，伴发口角歪斜、语言不利而出现半身不遂为主要症状的一类疾病。患者对于高血压中风非常重视，因此比较关注高血压中风治疗方法有哪些这一问题，下面我们就通过文章内容一起了解一下。

　　

高血压中风治疗方法有哪些

　　高血压与脑卒中的关系非常密切，以110/75mmHg为底线，人们的血压越高，脑卒中发生率也就越高。目前我国每10个成人中就有2人是高血压，这意味着我国数以亿计的高血压患者是脑卒中的一支巨大后备军。特别是现在深冬时节气候寒冷，人体血管收缩，更容易导致血压升高，诱发脑卒中。

　　高血压为什么容易引发脑卒中呢？

　　根本原因就是高血压可以促使脑血管中形成斑块和刺激斑块破裂。在正常情况下，血管内皮是光滑平整的，过高的血压可以损伤内皮，血液中的血脂、血小板等物质趁机在内皮受损的地方沉积，形成动脉硬化斑块。这些斑块在稳定的时候可以使血管管腔变得狭窄，影响脑部血液供应。生活中有人经常抱怨自己有短时间的头晕、头痛、视物不清等感觉，这些往往就是脑缺血所带来的症状。在斑块形成之后，高血压又可以刺激斑块破裂，形成血栓堵塞脑血管，阻断局部脑组织的血液供应，引发脑卒中。脑卒中患者发作时可表现为突然头痛、头晕、半侧面部及肢体麻木、昏迷不醒甚至出现生命危险。脑卒中患者在通过溶栓、支架治疗度过危险期后，还可能会出现口眼歪斜、半身不遂、语言不清、智力障碍等严重后遗症，给家庭和社会带来沉重负担。

　　高血压中风治疗方法有哪些？

　　1、 高血压是发生中风最危险的因素，也是预防中风的一个中心环节，应有效地控制血压，坚持长期服药，并长期观察血压变化情况，以便及时处理。

　　2、 控制并减少短暂性脑血管缺血发作(即一过性偏肢麻木、无力或眩晕、复视、吞咽困难、走路不稳等症状)是预防中风关键的一个环节。一旦小中风发作，须立即抓紧予以系统治疗，就有可能避免发生完全性中风。

　　3、 重视中风的先兆征象，如头晕、头痛、肢体麻木、昏沉嗜睡、性格反常时，就应采取治疗措施，避免中风的发生。

　　4、 消除中风的诱发因素，如情绪波动、过度疲劳、用力过猛等，应自我控制和避免。

　　5、 及时治疗可能引起中风的疾病，如动脉硬化、糖尿病、冠心病、高血脂病、高粘滞血症、A性行为、肥胖病、颈椎病等。

　　除了积极治疗原发病之外，还要注意预防血栓形成，可在医生指导下选用一些安全有效的中成药，比如通心络胶囊。通心络胶囊不但可以保护血管内皮、阻止斑块形成、消融稳定已形成的斑块、解除血管痉挛，从而消除中风发病的诱因，防止血栓形成，保证脑部血液循环畅通，有效预防中风发生;还可以保护微血管，延长脑部微血管内皮细胞在缺血、缺氧环境中的存活时间，保证微血管的结构完整，维持脑部正常的血流通路，继续为脑细胞输送营养，而且可以促进缺血区域的血管新生，为大脑建立新的血液通路，恢复缺血区域的血液供应。可以说，通心络胶囊对中风可防可治，能为高危人群的健康提供有力保障。

　　以上内容就是针对“高血压中风治疗方法有哪些”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。中风患者在气候变化时应当注意保暖，预防感冒;不要用脑过度;平时外出时多加小心，防止跌跤;起床、低头系鞋带等日常生活动作要缓慢;洗澡时间不宜太长;注意治疗原发病，防止再发脑血管病。根据不同病因，坚持治疗，定期复查必要的项目。为防止再发，以上注意事项均应予以足够重视。

十年之内患上心血管病的风险有多高

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【风险】即可测试

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

高血压中风治疗方法有哪些

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
盆腔积液盆腔积液
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 郑州做无痛人流去哪比较专业 郑州做无痛人流去哪比较专业

很多年轻男女正处于事业上升期，所以在面对生活中的意外来…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈