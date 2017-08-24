核心提示：现在随着社会生活节奏的加快，人们的心理压力大，造成很多人患有各种疾病，最常见的就是心肌缺血，心肌缺血通常情况下和冠心病是化为等号的。那么，该怎样治疗心肌缺血呢？

现在随着社会生活节奏的加快，人们的心理压力大，造成很多人患有各种疾病，最常见的就是心肌缺血，心肌缺血通常情况下和冠心病是化为等号的。那么，该怎样治疗心肌缺血呢？

心肌缺血虽然是一种危害相当大的疾病，治疗有一定的难度，但并不是不治之症，只要及时规范的治疗，做好保健措施，治好疾病是可能的。那生活中怎样治疗心肌缺血呢，可参考以下几点：

1、心肌缺血患者在治疗的过程中，调理的一个重要方面就是要戒烟酒。香烟中的尼古丁可使血液中的纤维蛋白原增多，导致血液黏稠，增加心肌缺血的发病率。过多的乙醇可使心脏耗氧量增多，加重心脏负担。

2、心肌缺血患者要注意饮食的调节，养成良好的饮食习惯。要注意少食多餐，少吃富含胆固醇的食物(蛋黄、奶油、肥肉、动物内脏)和糖，多吃新鲜蔬菜和水果。

3、对于心肌缺血的出现，患者不要有过多的恐惧，要注意心态的调节，心肌缺血患者需要心情舒畅，心境平和。当人过分激动时，可使血压上升，心肌收缩增强，加重心肌缺血、缺氧。

4、居室要经常通风换气，如长期供氧不足、冠心病患者易出现胸闷等症状，会加重动脉硬化程度。

5、心肌缺血患者还要做到多喝水，尤其是对于老年心肌缺血患者，血黏度都有所增高，水可以稀释血液，并促进血液流动，所以要养成定时喝水的习惯。

通络中药防治冠心病，保护心脏健康

对于冠心病的防治，中医药彰显了巨大的优势，可以通过血液保护、血管保护、心脏缺血保护等多个环节保护心脏健康，中药通心络胶囊就具有这三重保护功能，是防治冠心病的基础用药。

增高的血脂(包括胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白)和凝集的血小板被称为血液中的“垃圾”，时间长了它们会破坏血管内皮并附着在血管内皮上形成粥样硬化斑块，使血管变得狭窄，发生冠心病。通心络胶囊具有血液保护作用，该药含有五种独特的虫类药成分，其中的多种酶类、水蛭素等可以清除血管中的高胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白，对抗凝集的血小板，能使血液中的“垃圾”一扫而净无法形成粥样硬化斑块，从而使血流顺畅，心脏供血恢复正常。通心络胶囊不仅可以阻止粥样硬化斑块形成，对已经形成的粥样硬化斑块还可以起到稳定或消融的作用，可以增加斑块包膜的厚度，并且可以改善血管的硬化，能有效防止斑块破裂，防止心肌梗死的发生。

人体的血管内皮极易受到高血脂、高血压、糖尿病以及吸烟等因素的影响而出现损伤，受损的血管内皮会变得像受洪水侵蚀的河堤一样，表面坑坑洼洼;血管内皮细胞原本紧密的连接也变得不再平整光滑连续。内皮受损以后，血液中的“垃圾”就会附着在受损处，形成粥样硬化斑块堵塞血管，引发冠心病。通心络胶囊可以像维护河堤一样保护血管内皮，它可以修复损伤的血管内皮，让血管内皮变得光滑，同时可以解除血管痉挛。供应心脏血液的管道顺畅了，自然就不会再发生冠心病。

心血管的内皮细胞在缺血缺氧的情况下会发生坏死，无法将血液运送到缺血区域，导致冠心病心绞痛、心肌梗死出现。通心络胶囊具有心脏缺血保护作用，能延长心脏微血管内皮细胞在缺血、缺氧环境中的存活时间，保证微血管的结构完整，维持心脏正常的血流通路，继续为心肌细胞输送营养，而且可以促进心肌缺血坏死区域的血管新生，建立新的血液通路，恢复缺血区域的血液供应。因此，可以说通心络胶囊能多角度多环节防治冠心病，是男性朋友防治冠心病的良药。

关于怎样治疗心肌缺血，除了要坚持用药之外，还应改变不良的生活习惯和饮食习惯，远离烟酒同时管控好情绪，工作之余，还可以适当的户外运动，增强体质。