高血压糖尿病患者的养生误区有哪些？

发布时间:2017-02-03

核心提示: 高血压糖尿病患者在疾病治疗的过程中，往往对高血压不当一回事，最终导致疾病的治疗相当棘手，其实，对于高血压的误区其实是有很多的，需要各位患者谨慎的对待高血压这个疾病。下面就是中医专家给患者在临床经验中总结出的几大养生误区。

高血压糖尿病患者在疾病治疗的过程中，往往对高血压不当一回事，最终导致疾病的治疗相当棘手，其实，对于高血压的误区其实是有很多的，需要各位患者谨慎的对待高血压这个疾病。下面就是中医专家给患者在临床经验中总结出的几大养生误区。

1、不根据自身情况，盲目降血压。六十岁以上的老年人，均有不同程度的动脉硬化，为此偏高些的血压，有利于心、脑、肾等脏器的血液供应。如果不顾年龄及病人的具体情况，而一味要求降压到“正常”水平，势必影响上述脏器的功能，反而得不偿失。正确的做法是根据病人的年龄、脏器的功能情况，将血压降到适当的水平，特别是老年人，不可过度降低血压。

2、采用传统的服药方法。研究表明，高血压病患者的血压在清晨醒后变化大，可以在数分钟之内上升2～5千帕，中午过后，血压会自行下降。这种血压变化规律致使患者容易在早晨和夜间发生脑中风。(早晨容易发生脑出血，而夜间则容易发生脑缺血。)传统的每日3次的服药方法没有考虑患者的血压变化规律，只是一味地考虑降低血压，结果使清晨时的血压控制不理想，而下午和夜间常使血压偏低，新的服药方法每天清晨醒后1次性服药。可以有效地防止清晨醒后的血压剧烈变化，使血压处于比较平衡状态，因此效果较好。

3、血压下降就停药。病人在应用降血压药物治疗一段时间后，血压降至正常，即自行停药；结果在不长时间后血压又升高，还要再使用药物降压这样不仅达不到治疗效果，而且由于血压较大幅度的波动，将会引起心、脑、肾发生严重的并发症。因此，糖友在服药后出现血压下降，也不能立即停药，可采用维持量，继续服药。

4、凭感觉估计血压高低。高血压病人症状的轻重与血压高低程度下一定成正比，有些病人血压很高，却没有症状；相反，有些病人血压仅轻度升高，症状却很明显。这是每个人对血压升高的耐受性不同，加上脏器官损害程度有时候与血压高低也不一定完全平等。因此，凭自我感觉来估计血压的高低，往往是错误的，也容易延误治疗。正确的做法是定期主动测量血压，每周至少测量两次。

希望以上的这些误区会给患者一些提醒，患者需要对自己的身体负责，就要尽早去医院接受治疗。