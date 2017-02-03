香蕉的1种吃法最损心脏健康？2类禁忌人群需谨慎！

空腹吃香蕉

发布时间:2017-02-03

核心提示: 空腹吃香蕉会增加心脏负担，影响心脏健康吗？其实，空腹吃香蕉几乎不会影响心脏健康。

经常听到有人说：空腹吃香蕉会增加心脏负担，易导致心肌梗死；空腹不要吃香蕉，致便秘……关于民间空腹吃香蕉的传言是真是假？今天小编就跟大家一起找找吃香蕉的真相吧！

空腹吃香蕉，会影响心脏健康吗？

空腹吃香蕉几乎不会影响心脏健康。民间传言，空腹吃香蕉会增加心脏负担，易导致心肌梗死。而这同香蕉中的钾和镁脱不了干系。那么，后果真如此恐怖？其实这真要看人。但是，对于大多数人来说，吃香蕉根本不至于严重到影响心脏健康的程度。

○钾与心脏健康

正常人的血钾浓度维持在3.5-5.5mmol/L，血钾如果高于这个范围，无论是正常人还是心脏病病人，都有可能发生致死性的心律失常，引起猝死。

一个中等身材的成年人体内大约有4000ml的血液，人体内所含的钾总量大约有140-150g。香蕉的钾含量为256㎎/100g，如果要让血钾浓度提升到危险的程度，理论上，只要吃122g香蕉就能办到，轻而易举的事情。

如果真是这样，那大家都得遭殃了。不过好在人体能自动调节血钾的浓度，血钾低时放出来，高时存入细胞内。再加上我们的肾脏每天都能够过滤33g的钾，所以有盈余的钾离子能够排除体外。也就是说，健康人每天多摄入33g钾也不会有生命危险。

33g钾，折合成香蕉的重量，那得好几吨了。所以，健康人每天正常吃香蕉，是不会出现心血管问题的。

其实每天吃适量的钾有利于维持钾钠平衡，控制血压和血管硬化，防止出现高钠低钾的现象。从一定程度上，降低了患高血压、冠心病、脑中风等疾病的概率，在预防心梗方面有积极作用，所以较为适合高血压患者。

○镁与心脏健康

一根香蕉的镁含量约为14㎎，具体因个头大小有差异。根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》数据显示，成年人的镁适宜摄入量为350毫克/天。

在排除摄入其他含镁食物之外，只吃香蕉要达到这个标准量，得吃25根，显然很少人会这么干。当然，我们日常饮食中肯定也会吃其他含镁的食物。所以这就涉及到量的问题了。正常我们一天吃两三根，都不会有事。

事实上，镁摄入含量的多少确实会影响心脏功能。它是构成骨骼的成分，具有调节神经和肌肉活动、增强耐久力的作用。缺镁可致抽筋、血压升高、房室性早搏等。而摄入过量则常伴有恶心、胃痉挛、呼吸机麻痹、心搏停止等问题。

适量摄入镁元素，则有助于保护心脏功能。所以，你在吃香蕉之前要确保当日镁摄入量没有超标。虽然一般也很难吃到超标的量，但确保安全，吃香蕉也别过量，一两根较为适宜。

但这不是全部——事实上，健康的人空腹吃香蕉，确实不会产生心血管方面的问题。但是对于肾脏或内分泌功能受损、不能正常排泄钾以及心脏本身有疾病的人来说，严格限制钾的摄入是有必要的，不宜多吃香蕉，以防因排钾功能受损而发生高钾血症。

空腹吃香蕉，会便秘吗？

空腹吃香蕉基本不会引起便秘。吃了没熟透的香蕉才会便秘。未成熟的香蕉含大量的淀粉、果胶和鞣酸。鞣酸越多，果肉涩味越重。鞣酸比较难溶，有非常强的收敛作用，会抑制肠胃液分泌并抑制其蠕动，可将粪便结成干硬粪便，从而造成便秘。最典型的是老人、孩子吃过香蕉之后，非但不能帮助通便，反而会发生明显的便秘。有的香蕉皮已呈深黄色，但肉质仍发硬发涩，这样的香蕉也没有熟透，仍含较多鞣酸。

吃熟香蕉就不会引起便秘了，但也不一定能通便。很多人认为，香蕉富含膳食纤维，而膳食纤维能润肠，所以吃了香蕉能通便。但根据食物营养成分表，香蕉的膳食纤维含量只有1.2g/100g，远不如燕麦片（5.2g/100g）高。所以，通过吃香蕉来缓解便秘，对大多数人来说只是一种心理安慰而已。营养学专家表示，只有外表有黑斑的香蕉，才有助缓解便秘。

吃香蕉的禁忌人群

在公认的全球第一强国美国，人们吃得最多的食物不是苹果、也不是橘子，而是香蕉。香蕉并非常人人都适合，以下两类人群要格外注意：

○胃寒体弱、胃虚的患者尽量少食用香蕉。因为香蕉淀粉含量比较高，在胃肠中消化的比较慢，从而损害胆囊的健康。

○香蕉性寒湿重、脾胃虚寒者不宜多吃。若一天吃五六根，可能不少脾胃虚寒或消化功能不良的人早就受不了。

综上来看，空腹吃香蕉，一般是不会影响心脏健康，也不会引起肠胃问题，倒是饱腹的好选择。正常健康的人、患高血压的人每天吃一些还有益于身体健康！