心脏病“老少通吃”！保护心脏，牢记5条铁律

核心提示：随着生活，工作方式的改变，节奏也随之加快，在都市人群尤为明显。在这种加快的节奏下，人们很容易会有很大的压力以及消极的情绪，为了缓解这种负面的影响，会选择用烟酒来麻痹自己，长此以往，心脏开始超负荷运转，血压血脂血糖也在脱离控制范围，心脏容易处在危险边缘，那么心脏的危险时期有哪些？要怎么预防呢？

随着生活，工作方式的改变，节奏也随之加快，在都市人群尤为明显。在这种加快的节奏下，人们很容易会有很大的压力以及消极的情绪，为了缓解这种负面的影响，会选择用烟酒来麻痹自己，长此以往，心脏开始超负荷运转，血压血脂血糖也在脱离控制范围，心脏容易处在危险边缘，那么心脏的危险时期有哪些？要怎么预防呢？

心脏的危险时期

1、事业冲刺时期

俗话说三十而立，人们处在这个年龄段即三十岁到四十岁时，没有朝九晚五，每天忙碌的工作，熬夜加班，应酬喝酒是主要的生活工作状态。每天维持这种饱满亢奋的状态不容易，经常借用香烟、咖啡来振奋精神，而长期喝咖啡，抽烟会使心脏造成损害。另外，当心脏处于超负荷工作时，这个年龄段心态还不算沉稳，遇到比较刺激的事更容易引起心衰，还容易猝死。

2、事业有成时期

等到事业有成时，自己的家庭以及事业都算是比较稳定，但是因为年轻时的拼命工作，让心脏长期处于超负荷状态导致心脏问题有点点遗留，如果遇事不淡定，或者不良的生活习惯都容易使心脏问题恶化。





3、安享晚年时期

大家都知道，随着年龄的增长，特别是在老年阶段，心脏以及血管容易出现动脉粥样硬化，“历史遗留问题”开始逐步出现，而且有的老人不会控制情绪，或者说在退休后无法适应生活容易暴躁，可能就会刺激心脏，导致心血管疾病出现。

想要远离心脏的三个危险时期，最主要的首先应该是得让自己的节奏慢下来，做好生活中的小事来达到预防目的。

1、减肥。肥胖者容易使得血液粘稠度增加从而增加患冠心病的风险，因此肥胖者患心脏病的风险远远超出正常体重的人，减肥通过饮食控制和锻炼，坚持下去心脏的状况会好很多，如果老人能减肥3—5公斤，心脏将会有很大改善。





2、注意饮食。应该多摄入高蛋白低脂肪的食物，少吃富含胆固醇的食物，还要多吃蔬菜水果。富含胆固醇的食物比如蛋黄、动物内脏。一个普通大小的蛋黄的胆固醇含量达到了200毫克。如果胆固醇本来就较高的话，一周最好别超过两个。

3、坚持运动。每天能运动半个小时，可使患心脏病的风险下降30%，最佳的运动是快走。

4、戒烟忌酒。吸烟者患心脏病的风险相比不吸烟的人来讲，比例大许多。过量饮酒会加重心脏以及肝脏的代谢负担。

5、控制情绪，保持愉悦的心情生活。脾气暴躁，遇到突发事件不能控制自己，长期压抑的心情也容易诱发心脏病。

要避免心脏病的发生，需要从各个方面调节，最好能定期体检，才好早期发现尽早控制。