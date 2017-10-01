高血压就要一生服药？最全的预防方法在这，不看太亏

核心提示：高血压的发病虽然与遗传有关，但是并不是唯一的发病因素，环境、年龄、不良的生活方式等都可能导致高血压，而且高血压会导致某些严重的不可逆的伤害，因此预防高血压就显得尤为重要，高血压的预防分三级，一起来看看。
高血压的发病虽然与遗传有关，但是并不是唯一的发病因素，环境、年龄、不良的生活方式等都可能导致高血压，而且高血压会导致某些严重的不可逆的伤害，因此预防高血压就显得尤为重要，高血压的预防分三级，一起来看看。
一级预防
1.减少钠盐摄入
钠盐是引起高血压的发病因素之一，而钾盐则可对抗钠盐升高血压的作用。
目前国民的钠盐摄入量均高于世卫组织推荐的每日6克，而钾盐摄入则严重不足。
因此，所有高血压患者要尽可能减少钠盐摄入量，并提高食物中钾盐比例。
2.控制体重
超重和肥胖是引起高血压的重要原因，而腹部肥胖还会进一步提高患高血压、糖尿病等心血管和代谢性疾病的风险。
适当降低体重，减少体内脂肪含量，可显著降低血压。
最有效的减重措施是控制能量摄入和增加体力活动。
3.不吸烟
吸烟是一种不健康行为，是心血管病和癌症的主要危险因素之一。
被动吸烟也会显著增加心血管疾病危险。
吸烟会导致血管内皮损害，增加高血压患者发生动脉粥样硬化的风险。
4.限制饮酒
长期大量饮酒会引起血压升高，因此要避免高血压，则需要限制饮酒量。
据研究，男性每天酒精摄入量不应多余25克；女性则不应多于15克。
高血压患者应该不喝或少喝酒，白酒、葡萄酒与啤酒的量分别不超过50ml、100ml、300ml。
5.体育运动
一般的体力活动可增加能量消耗，对健康十分有益。
而定期的体育锻炼则可产生重要的治疗作用，可降低血压、改善糖代谢等。
每天要保证30分钟左右的运动；而每周要有4次以上的有氧运动，如慢跑、步行、骑车、游泳、跳舞等。
6.减轻精神压力
长期、过量的心理反应，尤其是紧张消极的心理反应会显著增加心血管风险。
应采取各种措施，帮助患者预防和缓解精神压力，必要可寻求心理医生帮助。
二级预防
对已患有高血压疾病的患者采取有效的办法，以免病情继续发展恶化下去。
继续实施和加强一级预防措施；长期的坚持降压治疗。
如果血压降至正常后，患者没有继续服用药物，一不小心就会出现指标反弹，导致病情恶化，到时治疗难度会更高。
医生应根据患者的自身情况制定合理的治疗方案，选择适合病人的药物。
三级预防
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