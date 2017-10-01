头晕、乏力~当心低血压，严重程度胜过高血压！

核心提示：低血压分为急性和慢性两种类型。急性低血压是指血压短时间内突然出现下降到低值的情况，会造成脑部、心脏、肾脏等器官突发性缺血，造成突然的头晕、眩晕、心悸、出冷汗、全身发软、乏力等症状，严重的会出现惊厥甚至休克。

张小姐34岁，在外企工作，是一个部门的主管，平时工作量大，压力也很大，经常加班到晚上9、10点才下班，吃饭也没规律。最近一段时间她总觉得时不时会眼前发黑，还会头晕，她以为自己是最近频繁加班没有休息好造成的，于是周末好好休息了两天，这样的症状却没有改变，只能去医院检查，却发现其他生理机能正常，只是血压太低，高压75mmHg，低压47mmHg。她的这些不适症状，都是由于血压太低造成的。

最近一段时间你有没有感觉心慌、乏力、头晕，容易出虚汗？是不是经常出现这样的情况？很多工作节奏快、压力大的人都会有这样或那样的问题，跟张小姐一样，总以为是休息不好造成的，好好休息几天就恢复了，其实不然，如果几个月内频繁出现这样的症状，你需要量一下血压，可能是你的血压太低了。

三高：高血压、高血糖、高血脂我们都了解了不少，尤其是高血压，很多人体检的时候因为工作压力大、睡眠不好等原因都会有血压偏高的现象。但说起低血压很多人就不了解了，甚至都没听说过。

什么是低血压？

先了解一下正常的血压值：

收缩压（高压）：90mmHg——140mmHg之间

舒张压（低压）：60mmHg——90mmHg之间

顾名思义，低血压就是血压的高压和低压都较正常值低。如果非同日三次测量血压值都低于正常的血压低，同时还伴有头晕、乏力等现象，就要考虑是不是低血压的症状了。





低血压有哪些症状？

低血压分为急性和慢性两种类型。急性低血压是指血压短时间内突然出现下降到低值的情况，会造成脑部、心脏、肾脏等器官突发性缺血，造成突然的头晕、眩晕、心悸、出冷汗、全身发软、乏力等症状，严重的会出现惊厥甚至休克。

慢性低血压是指血压长时间内持续低于血压的正常值。一般分为三种情况：

体质性低血压：可能与遗传和体质瘦弱有关，体质造成血压持续偏低。

体位性低血压：主要是指体位突然发生改变时，出现低血压的症状，如体位改变的3分钟内血压下降到低于正常值，同时还伴有头晕、恶心、乏力等症状。

继发性低血压：由于一些疾病引发的长期低血压。

无论是急性或是慢性低血压，都会有头晕、胸闷、乏力、气喘、心悸、视力模糊、恶心、精神不容易集中等症状，有的人可能会出现认识功能障碍、颈背部疼痛、失眠、食欲差等现象，严重的还会晕厥或者休克。

有低血压症状怎么办？

如果有低血压的症状，同时自查发现血压确实偏低的话，首先要做的就是去正规医院进行彻底的检查，确认是否是低血压，并遵医嘱进行治疗。同时，自己在日常生活中也需要做一些调理，尽快发送低血压的症状。





1、加强运动

体质性低血压大多是因为体质较差造成的，尤其是过度减肥的女性，很容易出现低血压症状，因此，要提高自己的体质，从运动开始。如果有过度减肥的情况，需要马上停止，恢复正常饮食和运动。

选择运动的时候，初期不适合过于激烈的运动，应从比较轻柔的运动开始，如散步、快走等，根据自己的身体条件选择适合的运动，循序渐进，逐步增加运动量。

2、饮食调理

合理搭配：日常饮食注意荤素搭配，确保每一餐的营养，充分摄入身体所需的各种营养元素。

补充铁质和补血的食物：低血压会伴随红细胞数降低，会导致贫血的发生，因此可以吃一些补血和补铁的食物。





吃一些高钠、高胆固醇的食物：可以适当多吃一些食盐和含胆固醇高的食物如蛋类、动物内脏等，有利于提高血胆固醇深度，提升血压。

不要吃降血压的食物：如芹菜、胡萝卜、醋等可以降低血压的食物要少吃或者尽量不吃。



3、改变体位时要缓慢，不要急速改变，如突然下蹲或直立，早上起床的时候也动作轻柔一些，不要太快。

低血压虽然不如高血压那么常见，但也是对健康影响极大的一种症状，尤其是慢性低血压，长期血压偏低，给身体带来不少的危害，需要做好日常保养，坚持运动和营养饮食。