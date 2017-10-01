它是“三高”最怕的食物！每天吃一点，血压稳一生

核心提示：随着现代人生活、饮食模式的改变，“三高”渐渐盯上了年轻人，一旦控制不好，随之而来的可能是一系列心脑血管病。而“三高”的降低要靠药物的控制，但不可否认，饮食也起着很重要的作用。

随着现代人生活、饮食模式的改变，“三高”渐渐盯上了年轻人，一旦控制不好，随之而来的可能是一系列心脑血管病。而“三高”的降低要靠药物的控制，但不可否认，饮食也起着很重要的作用。下面小编为大家推荐一种“三高”最怕的食物，在家里不妨常吃。

它是三高最怕的一种食物：海带

中医认为，海带性味微寒、无毒，具有利水消肿、消痰平喘、祛脂降压的作用。

现代医学研究证明，海带含许多有益身体健康的营养成分及药用成分，日本人也将其称为“长寿菜”。

海带具体来说有以下作用：

1、降血压

海带中的氨酸及钾盐、钙可减少人体对胆固醇的吸收，降低血压。

2、降血脂

海带富含不饱和脂肪酸及食物纤维，可以清除沉积在血管壁上的胆固醇，有利于胆固醇排出。

3、有助于降低血糖

海带中含丰富的岩藻多糖，这是一种优质食物纤维，糖尿病患者摄入后可以延缓胃排空及食物通过小肠的时间。

因此，就算胰岛素分泌量减少时，血糖也不会上升，因此有辅助治疗糖尿病的作用。





4、强心脏

海带中人体必需的微量元素镁十分丰富。

镁不单是体内许多酶的激活剂及辅助因子，对心脏活动也有重要的调节作用。

5、抗血栓

海带中含有叫“海带多糖”的有效成分，它可以降低血清甘油三脂、总胆固醇浓度。

海带多糖还具有抗凝血的作用，可阻止血管内血栓的形成。

海带这样吃，效果好的不得了

一、海带豆腐汤：降低三高

原料：

豆腐200克，海带50克，食盐、食用油适量。





做法：

1、将海带用水泡发，洗净后切成菱形片。

2、将豆腐切块，放入锅中加水煮沸，捞出晾凉。

3、锅中放油烧热，再放入海带、豆腐，加水烧开后改为小火，加少许盐，炖到海带、豆腐入味即可。

豆腐不含胆固醇，是“三高”患者及动脉硬化、冠心病患者的药膳佳品。

二、黄豆海带炖排骨：抗血栓

原料：

棒骨、蒜瓣、姜、豆豉、海带、黄豆适量。

做法：

1、棒骨焯水去血渍，姜切成小块。

2、把棒骨、海带、黄豆、蒜、姜、豆豉一起放入压力锅，加2勺盐和少许水，出气后大火炖3分钟，转小火再炖8分钟就可以了。

黄豆含大豆皂苷，能控制血栓纤维蛋白形成，有抗血栓的效果。