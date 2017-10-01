39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 心血管疾病 > 心血管新媒体 > 正文
综合
问医生

它是“三高”最怕的食物！每天吃一点，血压稳一生

心血管文章排行榜
2017-10-0139健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：随着现代人生活、饮食模式的改变，“三高”渐渐盯上了年轻人，一旦控制不好，随之而来的可能是一系列心脑血管病。而“三高”的降低要靠药物的控制，但不可否认，饮食也起着很重要的作用。

随着现代人生活、饮食模式的改变，“三高”渐渐盯上了年轻人，一旦控制不好，随之而来的可能是一系列心脑血管病。而“三高”的降低要靠药物的控制，但不可否认，饮食也起着很重要的作用。下面小编为大家推荐一种“三高”最怕的食物，在家里不妨常吃。

它是三高最怕的一种食物：海带

中医认为，海带性味微寒、无毒，具有利水消肿、消痰平喘、祛脂降压的作用。

现代医学研究证明，海带含许多有益身体健康的营养成分及药用成分，日本人也将其称为“长寿菜”。

海带具体来说有以下作用：

1、降血压

海带中的氨酸及钾盐、钙可减少人体对胆固醇的吸收，降低血压。

2、降血脂

海带富含不饱和脂肪酸及食物纤维，可以清除沉积在血管壁上的胆固醇，有利于胆固醇排出。

3、有助于降低血糖

海带中含丰富的岩藻多糖，这是一种优质食物纤维，糖尿病患者摄入后可以延缓胃排空及食物通过小肠的时间。

因此，就算胰岛素分泌量减少时，血糖也不会上升，因此有辅助治疗糖尿病的作用。


4、强心脏

海带中人体必需的微量元素镁十分丰富。

镁不单是体内许多酶的激活剂及辅助因子，对心脏活动也有重要的调节作用。

5、抗血栓

海带中含有叫“海带多糖”的有效成分，它可以降低血清甘油三脂、总胆固醇浓度。

海带多糖还具有抗凝血的作用，可阻止血管内血栓的形成。

海带这样吃，效果好的不得了

一、海带豆腐汤：降低三高

原料：

豆腐200克，海带50克，食盐、食用油适量。


做法：

1、将海带用水泡发，洗净后切成菱形片。

2、将豆腐切块，放入锅中加水煮沸，捞出晾凉。

3、锅中放油烧热，再放入海带、豆腐，加水烧开后改为小火，加少许盐，炖到海带、豆腐入味即可。

豆腐不含胆固醇，是“三高”患者及动脉硬化、冠心病患者的药膳佳品。

二、黄豆海带炖排骨：抗血栓

原料：

棒骨、蒜瓣、姜、豆豉、海带、黄豆适量。

做法：

1、棒骨焯水去血渍，姜切成小块。

2、把棒骨、海带、黄豆、蒜、姜、豆豉一起放入压力锅，加2勺盐和少许水，出气后大火炖3分钟，转小火再炖8分钟就可以了。

黄豆含大豆皂苷，能控制血栓纤维蛋白形成，有抗血栓的效果。

十年之内患上心血管病的风险有多高

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【风险】即可测试

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

海带 血栓 胆固醇

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

肝癌的早期症状肝癌的早期症状
5症状是不孕征兆5症状是不孕征兆
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？ 咽炎是怎样引起的？咽炎有什么症状？

咽炎是什么原因引起的？咽炎有什么症状表现？…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 宝宝哭不停？查查5原因 宝宝哭不停？查查5原因

宝宝哭的原因有哪些？有些刚出生几个月的宝宝莫名地哭泣，…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈