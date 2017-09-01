血管不能比你先老！医生透露：6件事帮你的血管“减龄”

核心提示：你可能不知道，血管——这些深埋于体内的组织，当它们开始“老化”时，全身各系统与脏器都会受到牵连，也就是说，血管一老，全身也跟着老了！

中国有句老话叫“人老先老腿”，腿脚不灵活被视为衰老的第一信号，还有人说衰老的标志是脖子的皱纹，特别是一些女性。但你可能不知道，血管——这些深埋于体内的组织，当它们开始“老化”时，全身各系统与脏器都会受到牵连，也就是说，血管一老，全身也跟着老了！

指导专家：东南大学附属中大医院心血管内科主任 马根山

大多数“早发”都是血管早衰

这几年我们听到年轻人“心梗早发”、“中风早发”的新闻早已见怪不怪，而这种“习以为常”的本身却更可怕，因为这说明“30岁的人60岁的血管”现象已不罕见。

“其实大多数早发的心梗、中风病人，背后真正的问题都是动脉粥样硬化、血栓和斑块，这些就是血管早衰。”

马教授说，当血管经历“沉积-钙化-狭窄-破裂/闭塞”这样的病变过程后，最后就会演变为我们熟悉的心脑血管急性意外。

因为血管负责为各大脏器供血，而我们所熟悉的那些衰老症状，如腿脚不灵便、内脏功能衰退、记忆力下降……其实都可能因血管而起。

4个问题说明你血管早衰

马教授表示，如果你在中青年时期出现以下问题，你的血管一定处于“早衰状态”了。





①血管变脆、变硬

高血压、糖尿病、高脂血症会让血管更快地硬化，而动脉粥样硬化又会使血压进一步升高。

动脉硬化会让脂质沉积在动脉内膜、使内膜变厚、血管腔狭窄，导致内脏或肢体缺血。

②血管堵塞

很多诱因会导致血管堵塞，如动脉栓塞、动脉硬化及动脉硬化基础上形成的局部急性血栓等。

③颈动脉斑块

颈动脉斑块主要指颈动脉出现粥样硬化病变，是全身动脉硬化的其中一种。

病人通常伴有心脏冠状动脉和下肢动脉硬化，并出现对应症状。

④静脉曲张

静脉曲张的原因比较多，长期体力劳动者、职业原因需长时间站立者（交警、教师、厨师、理发师等）比较常见，可能存在家族遗传史。





6件事帮你的血管“减龄”

1、培养健康的生活习惯，包括饮食合理、控制体重、管理情绪。而膳食的控制是最重要的。

2、适量运动、规律作息。

3、吸烟和酗酒会对血管带来严重摧残，请最大限度远离。

4、在每年一次的体检中，体检项目一定要包括血压、血糖和血脂，如果发现指标存在异常，必须尽快调整生活方式，同时根据需要进行药物治疗。

5、重点关注胆固醇水平，让总胆固醇水平低于5.18mmol/L，必要时也要辅以药物治疗。

6、关注你的心律，因为心房颤动更容易形成血栓。