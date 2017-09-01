血黏自查：最近身体有4种感觉，你的血液和浆糊没两样！

核心提示：我们都知道，高血压、高血糖、高血脂是诱发心脑血管疾病的高危因素，但还有一个问题——血稠，它对健康的危害有时也不亚于“三高”。

我们都知道，高血压、高血糖、高血脂是诱发心脑血管疾病的高危因素，但还有一个问题——血稠，它对健康的危害有时也不亚于“三高”。血管黏稠听起来只会发生在老年人身上，而如今越来越多青年人都面临这一问题。值得庆幸的是，血液粘稠并非无迹可寻。

血液粘稠的4个症状

当你的身体出现以下信号，证明体内血黏度很高，需要留个心眼了。

1、嘴唇发紫

如果发现自己的嘴唇发紫，一定要警惕起来。

血液粘稠并伴红细胞增多的人，嘴唇会呈现紫色，并且稍微活动就会非常累。

2、气短胸闷

血液一旦黏稠，为心脏及各个器官的供血就会变缓慢，这就很容易引起血管堵塞、动脉粥样硬化、“三高”等问题，此时患者会觉得胸闷气短，常常心悸，呼吸不均匀。

3、早上浑浑噩噩，晚上反而精神

早晨常常起不来，好不容易起床也觉得全身无力，浑浑噩噩。

而一到晚上就精神抖擞。这是血液黏稠的一大信号。

4、一蹲下就呼吸困难

有很多人一蹲下就开始呼吸不畅，这就提示血液黏稠。

由于血液黏稠，人蹲下的时候，流到心脏的血液就更加不顺畅，循环系统的血液不足，就无法及时供给脑部、肺部，人就会出现呼吸不畅的症状。

血液粘稠怎么办？5招帮到你





1、饮水充足

多喝水是降低血液粘稠度最简单的方法。

最好选择温白开水或淡茶水，在早晨起床、睡前等重要时间要牢记补水。

2、适量运动

血液之所以粘稠，一部分原因是体内的代谢废物排不出去。

运动可以提高代谢水平，加速血液循环。

长期坚持运动不但能强身健体，瘦身减肥，还可以预防多种慢性疾病。

3、多吃豆类

豆类及其制品中含卵磷脂，这种物质能够软化血液中的胆固醇颗粒，降低血液粘稠度。

糖尿病、高血压患者也适合多吃豆类及其制品，多用豆类代替红肉，同时配合每日规律服用药物，对稳定病情很有帮助。





4、少吃动物肝脏及甜食

动物肝脏虽然营养丰富，但血粘度高的人最好少吃。

动物肝脏里含有胆固醇，这会加大血液粘稠度。

另外一些甜食，尤其是人工制造的，通常含大量反式脂肪酸和甘油三脂，都会导致血液粘稠度上升。

5、释放压力

现代生活节奏快，压力大，要学会给自己减压。

情绪与心脑血管疾病关系密切，想要释放压力，听音乐、和友人聚餐、打球、看喜剧片，这些方法都能帮助减压。

心理的负担减轻了，血液自然会健康。