血黏自查：最近身体有4种感觉，你的血液和浆糊没两样！

核心提示：我们都知道，高血压、高血糖、高血脂是诱发心脑血管疾病的高危因素，但还有一个问题——血稠，它对健康的危害有时也不亚于“三高”。
我们都知道，高血压、高血糖、高血脂是诱发心脑血管疾病的高危因素，但还有一个问题——血稠，它对健康的危害有时也不亚于“三高”。血管黏稠听起来只会发生在老年人身上，而如今越来越多青年人都面临这一问题。值得庆幸的是，血液粘稠并非无迹可寻。
血液粘稠的4个症状
当你的身体出现以下信号，证明体内血黏度很高，需要留个心眼了。
1、嘴唇发紫
如果发现自己的嘴唇发紫，一定要警惕起来。
血液粘稠并伴红细胞增多的人，嘴唇会呈现紫色，并且稍微活动就会非常累。
2、气短胸闷
血液一旦黏稠，为心脏及各个器官的供血就会变缓慢，这就很容易引起血管堵塞、动脉粥样硬化、“三高”等问题，此时患者会觉得胸闷气短，常常心悸，呼吸不均匀。
3、早上浑浑噩噩，晚上反而精神
早晨常常起不来，好不容易起床也觉得全身无力，浑浑噩噩。
而一到晚上就精神抖擞。这是血液黏稠的一大信号。
4、一蹲下就呼吸困难
有很多人一蹲下就开始呼吸不畅，这就提示血液黏稠。
由于血液黏稠，人蹲下的时候，流到心脏的血液就更加不顺畅，循环系统的血液不足，就无法及时供给脑部、肺部，人就会出现呼吸不畅的症状。
血液粘稠怎么办？5招帮到你
1、饮水充足
多喝水是降低血液粘稠度最简单的方法。
最好选择温白开水或淡茶水，在早晨起床、睡前等重要时间要牢记补水。
2、适量运动
血液之所以粘稠，一部分原因是体内的代谢废物排不出去。
运动可以提高代谢水平，加速血液循环。
长期坚持运动不但能强身健体，瘦身减肥，还可以预防多种慢性疾病。
3、多吃豆类
豆类及其制品中含卵磷脂，这种物质能够软化血液中的胆固醇颗粒，降低血液粘稠度。
糖尿病、高血压患者也适合多吃豆类及其制品，多用豆类代替红肉，同时配合每日规律服用药物，对稳定病情很有帮助。
4、少吃动物肝脏及甜食
动物肝脏虽然营养丰富，但血粘度高的人最好少吃。
动物肝脏里含有胆固醇，这会加大血液粘稠度。
另外一些甜食，尤其是人工制造的，通常含大量反式脂肪酸和甘油三脂，都会导致血液粘稠度上升。
5、释放压力
现代生活节奏快，压力大，要学会给自己减压。
情绪与心脑血管疾病关系密切，想要释放压力，听音乐、和友人聚餐、打球、看喜剧片，这些方法都能帮助减压。
心理的负担减轻了，血液自然会健康。
秋天天气渐凉，秋季腹泻也频频袭击幼儿。身为宝妈，你如何…… [详细]针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪
在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]误区：宝宝出牙迟就是缺钙
有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]性生活前戏如何做？
做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答