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秋天预防心梗的4条“铁律”，很多人栽在第一条！

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2017-09-2639健康网
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在繁华都市里，在黑色夜空下，有空地的地方，就有广场舞大妈的身影。常跳广场舞，锻炼身体，精神好，然而最近一位大妈跳广场舞却险些丧命！

真实病例：连跳3小时广场舞诱发心梗

60岁的陈阿姨很喜欢跳广场舞，每天晚饭过后，家附近的人民公园就是她娱乐的舞台。陈阿姨说，每次跳舞，她都会忘记自己是一个心脏病患者。

立秋后的一个晚上，陈阿姨不知不觉连续跳了3小时广场舞，方才尽兴回家。谁知过了没多久，她越发感到胸口难受，胸痛不已，整个人很疲倦，被家人紧急送到广州市第一人民医院救治。

医生检查发现，原来陈阿姨是“急性心肌梗死”发作，幸好就医及时，否则后果不堪设想。广州市第一人民医院老年病科主任、主任医师刘丰提醒，冠心病患者在夏秋交替季节要谨防疾病发作。陈阿姨突发心梗是因为运动过量


为什么秋季容易诱发冠心病

原因一：广州的初秋早晚天气凉，中午气温高甚至暴晒，对冠心病是一种不良刺激。在气温高气压低的气候，进行跳舞等室外活动出汗多，身体处于相对脱水状态，加上高温天气引起血管扩张，容易导致舒张压降低，血液变浓稠。那么，冠心病人群特别是年纪较大的患者容易因此发生心绞痛，乃至严重的心肌梗死。

原因二：室内室外温差大。广州入秋后，家家户户仍离不开空调，常常是室内吹空调20℃，室外高达35℃，这么大的温差让老年人本已硬化的血管吃不消。老人可以出现头晕、头胀、胸闷等不适症状。另外，爱喝冷冻饮品，特别是一下子喝得太猛太急，冷饮喝太多，形成机体内外的“温差”也可以诱发心脑血管病。

原因三：秋燥的闷热天气引起情绪波动。秋燥容易使人烦躁，植物神经也容易紊乱，加上昼长夜短，晚上没睡好，这些都是高血压、冠心病等慢病的不利因素。


秋燥如何“保养”心脏？

在“秋燥“发威期间，心血管疾病患者应该注意保护心脏，广州市第一人民医院老年心内科主治医师银孟卓表示，预防发病关键做好以下几件事：

第1件：择温活动，及时补水

心脏不好的人群，在室内外温差大、昼夜温差大的季节里，一定要选择舒适的温度进行户外活动。外出活动不能过量，注意休息，还要及时补水。正确的补水方式应是定期喝水，不要等口渴才喝，喝水建议选择稀糖盐水，不要一次喝大量冷饮。

第2件：定期复诊，调整血压

时下气温仍比较高，合并高血压的心脏病患者，血压可能出现波动，应该密切监测血压。血压不是降得越低越好，当血压比平时降低超过20mmHg时会有危险，过低的血压遇上脱水可引起心脑缺血缺氧，严重则招致梗塞。发现血压过低应尽快就诊，调整降压药。

第3件：选择“养心”生活

秋高气爽，应酬活动及户外活动增多，打乱正常的生活规律。而不规律的作息，常带来情绪不稳定、服药不规律、睡眠不够，这些都是心脏病忌讳的生活方式。记住：规律服药，保障睡眠、情绪稳定是“养心”“护心”的三件宝。

第4件：系统检查身体

金九银十是体检的好季节，特别是心血管慢性病患者，有必要对血脂、血糖、血压、心脏功能等进行系统检查，提前发现健康隐患，及时诊治。（通讯员：魏星）

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