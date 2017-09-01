通血管防血栓，喝好3杯水！做对了，你比别人多活十年

核心提示：想要让血管老得慢一些，就一定要从养成良好生活习惯做起，别做血管厌恶的事。

每个人的血管都是有“年龄”的，从30岁开始，血管就在一天天变老，如果没有好好保养它，可能30岁的身体，已经有60岁的血管。想要让血管老得慢一些，就一定要从养成良好生活习惯做起，别做血管厌恶的事。

六件事很伤血管

一、大油大肉，血管容易堵

人摄入太多营养，多余脂质和养分等难以排出体外，就会聚集在血管中。

长期大油大肉有两个后果，一个是脂质容易沉积在血管壁上，使管道日益狭窄；另一个就是增加血液的黏稠度，引发血栓。

二、吸烟伤血管，十年难恢复

广东省人民医院心内科副主任谭宁介绍，就算吸烟不多，十年后也会出现明显的动脉粥样硬化。

即便戒烟后，要过十年才能完全修复血管内皮的损伤。

三、吃多盐和糖，血管壁变皱

健康的血管就像装了清水的玻璃杯，但如果我们在里面加满蜂蜜呢？再撒一把盐呢？这水是不是就变得很粘稠了？

当人吃了太甜太咸的食物后，血管壁细胞会变得皱皱巴巴。

不光滑的血管壁更容易发展成高血压、心脑血管疾病。





四、不运动，垃圾囤积在血管

如果平时不运动，血液中的“垃圾”排不出去，多余的胆固醇、脂肪、糖分等就会堆积在血液中，让血液变得浓稠，血管更容易出现粥样硬化斑块等“不定时炸弹”。

五、熬夜，激素伤血管

熬夜时，人会一直处在应激的状态，肾上腺素等激素不间断地分泌，会造成血管收缩异常，血液流速减慢，血管表示“压力山大”。

六、口腔细菌也伤血管

口腔细菌产生的毒素可进入全身血液循环，损伤血管内皮。

因此，大家可不要认为刷牙是小事，早晚刷牙、饭后漱口都是必不可少的。

通血管要喝好三杯水

保持血管畅通需要长期坚持，而多喝水就是最有效、最实用的通血管方法，记得喝好下面的三杯水！





一、睡前半小时

睡前半小时喝半杯温开水，对降低血液黏稠度，预防血栓很有帮助。

半杯是多少？约350-500ml，可自行调整，以不影响睡眠为准。

二、清晨起床后

清晨起床后也要喝杯温开水，小口慢慢喝，可以稀释血液，减轻血管负担。

三、起夜

除了早晚喝水，很多人半夜起床比较多，起来时喝上一口温水，也是有好处的。

心肌梗死多发生于午夜2点左右，这个时间补水也很重要。

最好别喝凉的，否则容易驱散睡意。