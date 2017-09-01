6个信号一出现，说明血管“栓塞”了，赶快去医院！

核心提示：专家表示，一旦过了30岁，就应该预防血栓了，虽然最终发病多在50岁之后，但其实血管壁在30岁时就开始发生变化，一旦人体血液黏度增高，加上久坐不运动、情绪激动等诱导因素后，就容易有血栓形成，因此，专家总结了血栓出现的六大信号，一旦出现，立马上医院进行就诊。

凝血在大多数情况下是件好事，例如受伤后血液凝固能够有效止血，但是，若再不需要出现凝血时发生凝血，则对给健康带来极大危害，最明显的就是血栓的形成，一旦发生在深静脉中，会导致深静脉血栓，而随着血栓脱落随着血液流动到肺部，会导致肺栓塞的形成，危及生命。

专家表示，一旦过了30岁，就应该预防血栓了，虽然最终发病多在50岁之后，但其实血管壁在30岁时就开始发生变化，一旦人体血液黏度增高，加上久坐不运动、情绪激动等诱导因素后，就容易有血栓形成，因此，专家总结了血栓出现的六大信号，一旦出现，立马上医院进行就诊。

信号一：手臂或腿部水肿

手臂或腿部水肿是深静脉血栓最常见的征兆之一，这是因为血栓会导致手臂或腿部肿胀。长途飞行或者久坐不动，极其容易出现腿部水肿或僵硬。腿部的深静脉血栓容易被大家忽视，但是，如果你发现肢体的水肿速度很快，而且还出现身体一侧疼痛，就应该提高警惕，尽快就医。

信号二：腿部疼痛

多数深静脉血栓症患者在走路或者足部上翘的时候，腿部会疼痛，一旦出现腿部抽筋并且患处附近有发烫或变色的迹象，就应该立即看医生。





信号三：皮肤发红

很多人都会有表皮淤血的情况，这是血栓的一种形式，通常不必过于担心，但是如果是深静脉血栓，除了表皮淤血外，皮肤还有可能变色，而且更容易辨别的是，患处会出现类似瘀伤、皮肤也会变红，此外，触摸时会明显感到患肢（手臂或腿部）异常发热。

信号四：胸口疼痛

其实胸口突然出现疼痛，无论情形都应该去医院进行诊断，极有可能是心脏病或肺栓塞引起，一般来说，肺栓塞型的胸痛属于锐痛或者刺痛，而且深呼吸时疼痛会加重，而心脏病发作导致的胸痛则通常会向手臂、下巴或颈部辐射。两者最大区别在于，每呼吸一次肺栓塞胸痛都会更加严重。

信号五：呼吸短促或心跳加快

肺栓塞发作时会降低患者全身的血氧量，一旦血液中氧含量偏低，人体就会通过加快心跳增加血氧量。

胸部颤动或无法进行深呼吸都可能是身体发出的肺栓塞急救信号。患者可能会眩晕甚至昏厥。此时，应尽快就医，如果突然发生呼吸急促或者心跳加快等症状，急救措施必须更加快速。





信号六：不明原因的咳嗽

咳嗽不止，而且同时伴有呼吸急促，心动过速，胸口疼痛，那么很可能发生了肺栓塞，肺栓塞导致的咳嗽多为干咳，但是有时咳嗽也可能带痰或带血。此时，应毫不犹豫的拨打急救电话。

一个简单的动作能帮你有效清理血管

久坐是导致血栓形成的重要因素，因此清理血管垃圾最简单的方式就是站起来，有研究证实，每周5天，每天累计战3个小时，效果堪比跑10趟马拉松，专家表示，高危人群可以再家试着将两腿分开与肩同宽，自然站立，身体慢慢屈膝下蹲，使膝关节弯曲至130度-150度，每天保持十分钟以上，极为有效。