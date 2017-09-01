40岁男子腹痛难忍，结果猝死在厕所，婆婆痛骂妻子！

核心提示：在以前，大家听到心梗都会认为是老年人的事，但如今，许多“老年病”正一步步向中青年人逼近，而且杀你一个措手不及，归根结底还是因为不良习惯的积累，以及对身体症状的不重视。

在以前，大家听到心梗都会认为是老年人的事，但如今，许多“老年病”正一步步向中青年人逼近，而且杀你一个措手不及，归根结底还是因为不良习惯的积累，以及对身体症状的不重视。





案例：心梗当胃炎，猝死在厕所

刘先生刚刚40岁出头，平日里烟瘾很大。

这两年他常常感到胃疼，有时还觉得胸闷、没劲，上楼后喘不上气，但他从来不去医院，反而跟妻子打听各种偏方吃。

后来胃痛愈演愈烈，他就找熟人托关系住了院，查血后准备隔天再做检查。

当天夜里，刘先生感到一阵持续、剧烈的胃痛，他以为是慢性胃炎诱发的消化不良，想上厕所，也没有跟护士说，结果猝死在厕所中。

因为婆媳关系不好，婆家还怀疑刘先生妻子给他吃了什么“毒偏方”，双方互不相让，最后决定对刘先生做一次尸检。

最后的检查结果把大家都吓到了：刘先生的胃没什么问题，心肌却有大面积坏死，这与冠状动脉堵塞有关。意思就是，刘先生是因非典型急性心梗发作而死。





为何会出现非典型性急性心梗的悲剧？

北京大学人民医院心内科主任医师张海澄提醒，刘先生的死亡主要受4个因素影响，大家也要从中有所思考：

1、没有重视早期症状，长期胃疼却不就医

如果及时就诊并预防，或许就不会毫无征兆地突发心梗。

2、因胃疼住院后，医生没有及时让他查心电图

门诊医生大多会根据患者症状安排对应的检查，假如有典型胃炎表现，确实是不用做心电图。

不过有经验的医师通常会格外留意中老年人的胃痛，并建议患者查心电图，不少冠心病、心梗患者就是这样被查出的。

刘先生当时已经住院，假如按住院常规流程检查，发现心脏病前兆，将更有可能躲过此劫。

3、症状不典型，易被误诊和忽视

其实，刘先生早期的胃疼就是不典型的心绞痛表现。

数据显示，我国心肌梗死患者中超过1/3的临床症状不典型，多为“非典型心肌梗死”，





患者在心梗发作前的胸痛也没有特异性，最常见的是胃痛（腹痛），也可表现为肩痛、牙痛、下巴痛等。

刘先生住院后有进行抽血，其中包含心肌酶，但医生并没怀疑心梗，说明当时指标并无异常。也就是住院时尚未出现心梗，只是频繁心绞痛，症状为胃痛。

如果不在“胃痛”当下做心电图，平时心电图也很难显露端倪。

4、夜里不适想上厕所，没告知医护人员

晚上是猝死高发时间，排便用力过猛会使心肌进一步缺血，导致恶性心律失常，诱发猝死。

如何避免此类悲剧？

医生建议，中老年人长期出现不明原因的腹痛，肩、手臂疼痛时，要及时做检查，除了怀疑对应部位的常见疾病外，还要根据医生指导做有关检查，排查心脏方面的疾病。

一旦发现是冠心病等心血管疾病，应及时开展治疗。