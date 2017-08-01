量血压要盯紧一个数，超过80危险了！太多人没注意到

核心提示：作为高血压患者，你可能知道140／90mmHg是量血压的合格线，也清楚在生活中要少吃盐才有利于血压管理。但是，你知道胖瘦不同也会影响血压计的选择吗？下面让专家为你介绍几个高血压的冷知识吧！

作为高血压患者，你可能知道140/90mmHg是量血压的合格线，也清楚在生活中要少吃盐才有利于血压管理。但是，你知道胖瘦不同也会影响血压计的选择吗？下面让专家为你介绍几个高血压的冷知识吧！

医学指导：北京大学人民医院心脏中心副主任 孙宁玲

1、胖瘦不同，血压计选择一样吗?

高血压患者日常监控血压主要基于客观可靠的血压值，只有规范测量血压才可以得出客观的血压数值，如果在有偏差的血压值前提下管理血压，往往会适得其反。

孙主任建议，高血压患者在选择血压计时应根据自己的体型，如体型偏胖的患者，使用血压计的袖带过短，测出的血压通常比真实值偏高。

因此，上臂较粗、肱二头肌发达的人，要用更长的袖带来压迫肱动脉，避免测出的血压值不准确。

另外，对血压未达标者来说，孙主任建议每天早晚各量一次血压，测量时患者要保持安静，不要活动。





每次测三遍血压，每遍相隔一分钟，取后两遍血压平均值。

这是因为第一遍测的血压一般都偏高。

至于血压达标的高血压患者，还是要每周测量一次，并遵照医嘱用药，以减少心血管意外。

2、血压计上为什么会有脉搏数?

一般来说，脉搏和心率是一致的，如果心率加快，则有可能是交感神经兴奋。

交感神经兴奋与高血压互为因果，心率过快，出现高血压的几率就高，相反的，血压高也会损害心脏功能，从而让心率加快。

孙主任介绍，当高血压患者的心率超过80次/分就应当引起警惕。

然而，很多高血压患者都忽视监测心率，事实上，高血压患者心跳加快意味着冠心病和死亡风险的升高。

这也是为什么血压计上，除了测量血压值外，还显示心率的数值。

因为对高血压患者来说，心率管理与血压管理都很重要。

3、哪些高血压患者需要格外关注自己的心率?

目前，我国30%以上高血压患者心率超80次/分，这类患者以中青年居多。





意思就是说，中青年高血压常伴交感过度兴奋，主要症状是心率加快，这些患者的特点是在紧张焦虑的情况下，心率加快会更明显。

除此之外，肥胖和生活方式不良的人群其心率也快于其他人。

因此，孙主任再次提醒：“普通高血压患者，当心率超过80次/分时就要进行干预。高血压患者的心率达标，能大大降低猝死、心肌梗死、脑卒中等恶性事件出现几率，同时提高患者的生存质量。”

4、有哪些方法可以有效干预心率过快?

关于高血压患者的心率管理，孙主任表示，患者可通过生活方式和药物两种方式同时干预。

首先是饮食合理，要养成少盐、限酒、少吃油炸食品等健康习惯。然后要进行适当的体育锻炼，可以是日常做家务，也可以是各类运动。

另外，面对生活和工作应保持平和的心态，减少情感上的刺激。

在药物选择上，高血压患者不要在降压药之外选择其他降心率的药物。