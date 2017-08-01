猝死一点都防不了？错！院长：防“四高”能远离猝死！

核心提示：猝死一般指心源性猝死，这是一种十分凶险的心血管疾病，患者会在无任何征兆的情况下，突然出现严重心律失常，导致快速死亡。你对这猝不及防的“夺命凶手”到底了解多少呢？

猝死一般指心源性猝死，这是一种十分凶险的心血管疾病，患者会在无任何征兆的情况下，突然出现严重心律失常，导致快速死亡。你对这猝不及防的“夺命凶手”到底了解多少呢？

24岁工程师猝死 生前无不良嗜好

苏州某医院急诊室送来一名呼吸心跳骤停的男青年。

接诊的医生介绍，男子在送到医院时已经没有意识。跟随救护车一起过来的同事称，当时看到他晕倒了，额头和后背都大量出汗，手臂、大腿僵硬，就马上打了120。但很遗憾，3个半小时的抢救仍然无法挽回这一年轻的生命。

猝死的小伙姓姚，今年24岁，毕业于苏州大学的他现在是一名工程师。

小姚的同事说，小姚日常生活中一直没有不良嗜好，不抽烟不喝酒，工作非常努力，有责任心。在他们眼里，他就是一个健康沉稳的大男孩。

但作为一名工程师，工作压力大、经常加班已经是小姚他们生活的日常，累，成为压垮他的最后一根稻草。





猝死最直接诱因就是累

有一家医院曾做过一项统计，25岁~40岁的人由于心理疾病就医的，每年都会增长20%，而这些心理疾病都有一个共同的表现——累。

压力太大会导致过劳体虚，使免疫功能下降、内分泌失调，代谢紊乱。

中医看来，压力还会导致精神紧张，导致气滞血淤、毒火内陷。

因此，压力过大也是导致脑梗塞形成的重要原因之一。

为什么很多人猝死前没征兆

阜外心血管病医院防治中心杨进刚介绍，大部分猝死的诱因是冠心病，这种疾病常常发病突然，不可预料。2个人初发冠心病就有1人是心梗或猝死。

大多数人在生前都是“好好的”，没有冠心病症状，也没有被查出冠心病。

那为什么看起来正常的人突然就不行了呢？

一般说来，血管狭窄达到70%以上，才会有症状。

但发生心梗时，2/3在发病时狭窄不足50%，这种程度的狭窄不会有症状。

一些人虽然没出现严重狭窄，但纤维帽破裂后形成血栓，会使狭窄情况加重，甚至让冠脉闭塞，诱发急性心梗，发生猝死。





猝死其实可以防

解放军总医院副院长范利把防猝死招数总结为“防四高”。

1、防范高危时刻

凌晨或者早晨起床时，人体儿茶酚胺、肾上腺素分泌最多，血压很容易升高，心率也容易加快。

再加上早起忙着洗漱、排泄、赶路上班，最紧张也是最容易出事的时候。

2、避开高危因素

要注意暴饮，饱餐、紧张压力、寒冷刺激等高危因素。

3、高危人群自查

通过体检了解自己健康的状态，如心脏病、高血压患者等都属于猝死高危人群。

4、掌握急救的高效方法

比如马上含服硝酸甘油，马上实施心肺复苏术等。