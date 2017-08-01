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医生亲身总结：洗澡时加一步，养出一身好血管！

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2017-08-2839健康网
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核心提示：血管布满了身体的各个部位，将各个器官联系起来，使之成为一个整体。很多人以为年纪大的人才需要为血管操心，殊不知从30岁起，血管已经走向老化。

血管布满了身体的各个部位，将各个器官联系起来，使之成为一个整体。很多人以为年纪大的人才需要为血管操心，殊不知从30岁起，血管已经走向老化。那么，我们应该如何保护血管呢？下面我们听听专家是怎么说的吧。

医学指导：首都医科大学宣武医院神经内科副主任 武剑

血管，一条都不能堵

家里的自来水管用的时间长了，管道内壁就要生锈、结垢，管道就会慢慢变窄，无法供水。

血管也一样有“水垢”，只不过是指甘油三酯、胆固醇等，当它们在血管壁上越来越多，就会形成米粥似的斑块。

当这些斑块越积越多，血管壁弹力下降，血液流动变慢，最终会因缺血而诱发心脑血管疾病。

一般说来，血管被堵是十分漫长的过程，但在一些病理情况下，尤其是患上某些疾病，这些微血管就会出现一些改变。假如还伴有大血管病变，就会出现微血管阻塞的情形。

武主任说，脑子里的血管全部是有用的，不能说堵一两条无所谓，堵任意一条都可能导致神经功能缺损（如失语、偏瘫等）。

血管维护的几个要点

武主任为大家总结了一套保护血管的方法：


1、多吃溶血垢食物

燕麦、山楂、黑木耳、茄子、金橘、大蒜、洋葱、红薯这8种食物对疏通血管最有帮助，还可以保持血管壁弹性。

2、洗澡时给血管做套操

睡前用冷热水交替淋浴，热水温度为40℃~44℃，冷水为12℃~16℃。

做“操”时先冷后热，交替5~10次，每次2~3分钟，最后以热水浴结束。

这种血管操能促进血液循环，及时“冲走”血管内的垃圾。

另外，大步快走也是不错的心脑血管操，能增强肌耐力，增强血管弹性。

3、饭前运动

国外研究显示，每天运动30分钟，如走路、打乒乓球、骑车等，就能够保持血管年轻态，延缓衰老。


如果饭前适度运动，这种保护血管的效果更好！

建议大家每天饭前出门先走一走，然后再吃饭，而不是吃完饭再去运动。

4、每周两块黑巧克力

黑巧克力中含有黄酮素，这种物质可以增加血管弹性，减少血管中的胆固醇，对预防心血管疾病有一定积极作用。

但也不能多吃，每周吃两块半张银行卡那么大就行了。

5、喝绿茶

如果您喜欢喝茶，建议把家里的茶换成绿茶，绿茶中的儿茶酚可以减少血液中的坏胆固醇含量，提高好胆固醇比例，增加血管弹性，防治动脉硬化。

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