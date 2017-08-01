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血栓可出现在任何年龄！牢记一个字，让你一生无栓

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2017-08-2739健康网
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核心提示：一提到血栓，很多人认为只要不长在脑袋或心脏，应该就没什么事儿吧？但据统计，在美国，每年就有约三十万人死于静脉血栓，相关住院人数超过五十万。

一提到血栓，很多人认为只要不长在脑袋或心脏，应该就没什么事儿吧？但据统计，在美国，每年就有约三十万人死于静脉血栓，相关住院人数超过五十万。你真的了解血栓吗？在日常生活中我们怎么预防血栓？

血栓有三大诱因

血栓栓塞可发生在任何年龄、任何时间，严重威胁着生命健康。

专家介绍，血栓栓塞是一种致死性疾病，“罪魁祸首”就是动脉或静脉中形成的血凝块。

血栓一旦形成，将会减缓或阻断正常血流，甚至脱落移到其它器官。

据介绍，下肢的深静脉血栓最常见，而颅内静脉窦血栓最少见。

一般来讲，静脉血栓主要出现在腿部和肺部，其中最常见的是腿部血栓，而肺栓塞最危险，有致命的可能。

血流缓慢、血液黏稠度增高、外伤是静脉血栓的主要成因。

因此可以总结出，静脉血栓最主要的三大诱因是：长时间住院、手术、长时间不运动，这些情况会导致血液黏稠度上升等情形，诱发血栓。

人体摄入的营养元素需要通过血流送往全身各器官，一旦出现血栓、血流受阻，必将影响多个器官的功能。

远离血栓要“动起来”

1、能早动不晚动

中国工程院院士王辰表示，临床上老年人连续几小时打麻将、年轻人长时间玩电脑导致肺栓塞的病例不少见，等感到腿麻时，血栓往往已出现。


他建议，在血栓发生前就尽早开始运动。

2、能主动不被动

飞机的经济舱由于空间较为狭小，腿部活动区域不足，最有可能导致深静脉血栓出现，这种情况也被叫做“经济舱综合征”。

即使是公务舱和头等舱，如果不主动活动，也可能出现静脉血栓。

王院士建议，坐飞机时可以时不时伸、勾脚尖，活动大小腿肌肉，同时要多喝水，帮助稀释血液，增加尿量。

北京医院呼吸与危重症医学科副主任医师许小毛补充：

“大家在选座位时可以选不靠窗户的。如果靠窗坐，很多人就会下意识少喝水，减少走动上厕所的次数。这一选座建议已被写入国外相关的指南。”


3、能多动不少动

解放军总医院老年心内科教授李小鹰表示，有些患者怕伤口疼、渗血，就不想活动，其实这样会增加静脉血栓风险。

平时虚弱无力、腰腿痛的老人本来活动就少，一旦生病更不愿运动。

医生应该鼓励患者活动，并嘱咐其预防跌倒。

确实无法自行活动的病人，可先遵医嘱接受按摩，等身体好转后再适当活动。

但是要注意，已发现血栓的患者不适合按摩，否则可能加重病情。

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