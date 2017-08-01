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营养师的忠告：得了三高别再吃3种食物，不然后果自负！

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2017-08-2639健康网
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核心提示：说起“三高”相信大家都不陌生，它指的是高血脂、高血压和高血糖，虽然“三高”现象越来越普遍，但并不代表这三种慢病不值得重视。

说起“三高”相信大家都不陌生，它指的是高血脂、高血压和高血糖，虽然“三高”现象越来越普遍，但并不代表这三种慢病不值得重视。想控制和预防“三高”，饮食是第一道关卡，无论是中老年人或年轻人，都需要提防三类食物。

指导专家：国家三级公共营养师 彭鑫蕊

第一类：高糖食物

说起高糖，我们首先应想到各种碳酸饮料、果汁、茶饮料等等，这些饮料口感酸甜，其实所含糖分都不少。

以碳酸饮料做例子，常见的一小块方糖（压缩成型的白糖）大约4g，而一瓶碳酸饮料中的碳水化合物量竟约等于12~15块方糖（因为大多数饮料中的碳水化合物均为白糖成分，因此可用白糖代替），就算是配料表注明“低糖”的饮料，也有约4块方糖。

这些糖分非常容易被人体吸收，最后转化为热量，不但会导致肠胃功能紊乱，增加肥胖几率，还会诱发慢性疾病，如高血脂、高血糖等。

而像糖果、糕点这些零食就更要避免了。

第二类：高油脂食物

高油脂食物可谓处处可见，如饼干、面包、方便面、油条、烧饼等等，只要禁不起诱惑，就很容易吃得停不下来。

这些食物会让我们摄入大量油脂，也就是脂肪，给三高人群造成危害。


因此，为了自己的健康着想，无论是正常人或三高人群，都应尽量少吃或不吃油炸食物，用植物油代替动物油，用鸡肉、鱼肉来代替红肉。

第三类：高盐食物

一般来说，成年人每人每天摄入的盐应在6g以内，而现在大部分人还达不到这个标准。

如果长期摄入过量食盐，就会引起血管壁收缩，出现水肿、动脉硬化，血压、血脂水平都会随之升高，造成高血压、高血脂。

同时，高盐饮食也会对胃粘膜造成一定伤害，还可能诱发胃癌。

控制“三高”不止管住嘴

在饮食方面把好关以后，以下四方面也是对付“三高”的方法。


1、戒烟戒酒

烟酒也是诱发“三高”疾病的一大因素，其中吸烟会损害血管，导致动脉硬化，喝酒会造成血压升高等。

因此，预防“三高”首先就要戒烟戒酒。

2、控制体重

肥胖人群是最容易被“三高”盯上的，因此，如果你的体重已超过正常标准，就要马上行动起来减肥了，少吃多动，防住“三高”。

3、调节心态

学会调节心态，控制情绪，释放精神压力。

如果长期神经紧张及情绪激动，很有可能诱发高血压及其他心脑血管疾病。

4、多多运动

运动是增强体质的最有效方法，经常锻炼能够增强心脑血管功能、改善供血，对预防高血压、高血脂都有积极作用。

如走路、慢跑、打太极拳等运动都很适合。

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