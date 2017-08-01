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心内科医生最全总结：高血压患者不可不知的九个误区！

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2017-08-2639健康网
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核心提示：“造成这种局面的原因是多方面的，重要原因之一是患者对高血压的认识不足，存在大量误区。”周滔列出在临床上，高血压患者最容易犯的九条误区。

据2016年《中国心血管病报告》估计，目前我国约有高血压患者2.7亿，也就意味着在周围每5个人中就有一个高血压患者。南方医科大学第三附属医院心内科主任周滔在“健康大讲堂”上表示，但在我国依然有一半以上的人不清楚自己患有高血压，而即便知道自己患有高血压，进行积极治疗的人群也只有41.1%。

“造成这种局面的原因是多方面的，重要原因之一是患者对高血压的认识不足，存在大量误区。”周滔列出在临床上，高血压患者最容易犯的九条误区。

误区一：讳疾忌医，不愿面对现实

“在临床上，我们会遇到这样的患者，测量血压已经到了140-150/90-100mmHg左右，医生诊断患有高血压，但自己却因为没有任何症状的原因，拒绝相信医生的诊断。”周滔说道。

此外，还有一种现象也极为常见，有人因为对高血压的诊断概念不清，误以为随着年龄的增长，血压随之增高是一种生理现象，认为年龄越大，高血压的诊断标准相应的越高。专家表示，不同人群的高血压诊断标准是一致的，并不会随着年龄的变化而相应变松，一般认为在没有服用降压药的情况下，两次或两次以上测得收缩压血压140和/或舒张压＞90mmHg，即可诊断为高血压，建议及时就诊。

误区二：凭感觉用药，根据症状估计血压情况

“我有遇见过这样的高血压病人，只有出现头晕不适后才服药，一旦病情好转就停药，这样的后果是最后出现了大面积的脑梗。”

周滔表示，其实多数高血压患者无自觉症状，少数出现自觉症状的患者多已存在心、脑、肾等多器官的损害。因此，建议患者定期监测血压。


误区三：认为自己在家中测量的血压不准确

很多高血压患者总是怀疑自己家中的血压仪不准确，血压升高或降低总是提心吊胆，认为只有到医院测量才是最标准，对此，周滔认为定期家庭血压测量反而更可靠。

它可以避免精神紧张导致的测量不准确，也可多个时段监测血压，更容易发现血压的高峰点，患者的整体血压水平等，此外能够区分症状与血压见的关系，可以出现不适症状时测量血压，观察症状的发生与血压是否存在直接的关系。

误区四：担心药物副作用，不愿意过早服药

一听说要服药，很多年轻的高血压患者会担心药物伤肝、伤肾，对以后的生活造成更大的影响，而不愿意过早服药。周滔指出，这是非常错误而且极其危险。

血压升高后会对身体的心、脑、肾等多个器官造成损害，血压控制越早，能越早的保护好这些靶点器官，远期的预后更好，若等到心、脑、肾脏器出现症状时再用药，就已经失去了最佳的治疗时期。


误区五：降压治疗，血压正常了就停药

经常会有患者咨询，大夫什么时候可以停药？我血压正常后，是否可以不再服用药物？周滔表示，除非停药后，你通过饮食控制、适量运动、生活方式改善使您的血压持续维持正常水平，且能做到定期回访。除此之外，高血压患者一般须终身治疗，自行停药其血压终将回复到治疗前水平。

而且已有数据显示，长期降压治疗，血压达标能有效降低高血压患者的心脑血管事件，每1000例高血压患者接受降压治疗，可避免27例脑卒中，35例心脏事件，33例心血管死亡。

误区六：单纯依靠药物，忽视生活方式改善

高血压与我们日常生活方式密切相关，不良的生活方式会导致或加重高血压，因此，科学的生活方式降压尤为关键。周滔建议：高血压患者一定要限制食盐摄入，每人每餐放盐不超过2克，每人每天摄入盐不超过6克；坚决拒绝烟草诱惑；合理饮食，少量饮酒，男性饮酒每次葡萄酒小于100-150ml，或啤酒250-500ml；女性减半；孕妇不饮酒；适当锻炼，控制体重，改善血压及血脂情况；避免精神紧张或情绪激动，防止心脑血管事件。


误区七：自行购药服用，迷信贵药新药

高血压患者极容易陷入一个误区，迷信贵药新药，尤其是看到周围病友服用某种药物有效果，自己也迫不及待的想要选用，甚至强行要求医生开此类药物，周滔提醒，不同的高血压患者适用的降压药物不同，降压药物也同样存在它的禁忌症，不一定适合周围病友的就适合你，也不一定新药、贵药就最好，切勿盲目。

误区八：血压降低越快，越低越好

有些人认为降压应该越快越好、越低越好，甚至以降压速度快慢来判断药物是否有效，其实不然。

周滔说道，一般来讲，降压治疗要掌握缓慢、平稳的原则，4-12周达到目标值。尤其是老年人，血压下降过快、过低，易发生缺血性事件，甚至并发脑梗死等严重后果。

误区九：过分关注血压数值与精神紧张

患上高血压后，患者不免心理都会有负担，有的人几乎时刻测量血压，就怕出现问题，但很多人不清楚，精神过度紧张也会引起血压波动，诱发心脑血管疾病。周滔建议，因此患上高血压后，不需要时刻盯紧血压的变化，最好在早上测一次，下午3-5点测一次，出现不适感可测血压，其它时间可放轻松。（通讯员：游华玲）

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