医生：体检查出“血压偏高”不是事！但三种情况除外

核心提示：在心内科医生看来，体检结果中涉及心血管的许多结果，并不是那么糟糕。
“主动脉硬化”、“窦性心动过缓”、“心脏收缩性杂音”……当你看到体检单上一个个心血管疾病术语，是否一脸蒙圈？别担心，其实在心内科医生看来，体检结果中涉及心血管的许多结果，并不是那么糟糕，下面就让专家帮你“涨知识”吧。
医学指导：省人民医院心内科主任医师 靳立军
1、“血压偏高”？——三种情况须注意
测量血压几乎是每个体检套餐的必备项目，通常来说，正常成人血压收缩压为90-139 mmHg，舒张压为60-89mmHg，也就是140/90mmHg。很多人测完血压，可能会显示血压偏高。
对此靳医师指出，人在紧张、运动后，或者前一晚没睡好，都可能造成血压的波动，如果看到“血压偏高”，先想想自己在测量前有没有准备好。
不过，三种情况的“血压偏高”需要注意：
·血压收缩压达170-180
哪怕没感到头晕，也要提防重度高血压，须尽快找专科医生确诊。
·在家测血压也偏高
需密切观察，必要时做24小时动态血压监测。
·老年人血压偏高
以前观点是老人每增10岁，收缩压也会增高10mm，是正常的；
不过最新医学观点认为，血压随着年龄增加并不正常，这样会增加心脑血管疾病发病率。
2、“心电图异常”？——非频发作意义不大
靳医师指出，心电图有时可提示心脏出了问题，但其实“早搏”的频发才具备临床意义。
早搏、窦性心律不齐、窦性心动过缓等现象，指的是心率出现异常，但偶发的早搏大部分都是非病理性的。
早搏的影响因素非常多，比如喝浓茶、喝酒、休息不好、吃了影响心率的药物等，这种情况在工作压力大、生活不规律的年轻人群里比较多见。
3、“主动脉硬化”？——报告有争议
在胸片、心脏彩超报告中，经常会见到主动脉硬化，还有舒张功能减退等字眼。
不过靳医师指出，这些结果要不要报，医学界都有争议。
这两者其实都是指主动脉血管及心脏的弹性降低了，中老年人都会出现，只是轻重程度不一。
“就像皮肤一样，老了就会退化，弹性减退，血管舒张/扩张没那么好”，这是自然的生理过程，心内科疾病临床意义并不大。
支招：自己发现症状更重要
靳医师提醒，在心血管疾病方面，自己是最好的“体检工具”。
症状是非常重要的心血管疾病信号，例如阵发的胸闷、心慌、头晕，可能提示房颤发生；胸闷、心前区压榨式疼痛，可提示冠心病甚至心梗发作。
症状发作后要及时就医，做24小时心电监测或运动平板监测，这些由普通心电图延伸出来的检测方法，才可以有效揪出心血管问题。
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