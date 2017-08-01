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6个症状持续出现，表示你的心脏不好了！

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2017-08-2639健康网黄丽蓉
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核心提示：相信很多人都会有这种观念：心脏病总是突然发作的，而且会伴随着剧烈的胸痛。其实，心脏病发作有些时候会有一些征兆的。

相信很多人都会有这种观念：心脏病总是突然发作的，而且会伴随着剧烈的胸痛。其实，心脏病发作有些时候会有一些征兆的。让我们一起来看看下面《印度时报》盘点的一些不寻常的征兆。

一、不明原因的大量出汗

如果并没有什么明确的原因，你突然间就大汗淋漓了，在这个时候，你就要提高警惕，看看是不是心脏出问题了。心输血量的大量减少还有交感神经的过度活跃都会导致心脏病发作的出汗症状。

患有糖尿病的人处于低血糖的状态，或者是血液中含有过高的甲状腺激素也会致使出汗。有时，血压和心率的突然下降也会导致出汗。

二、消化不良呕吐

突如其来的呕吐很有可能预兆心脏病发作。倘若是在没有任何明显的食物中毒史的情况下发生这种情况，很有可能就是心脏出现了问题，应该去做心电图检查。


三、食欲不振

造成食欲减退的原因有很多，然而在某些情况下，患有心力衰竭的人确实会忍受食欲不振的痛苦。假如有潜在心脏问题的人出现了这个症状，就要去检查一下是不是心力衰竭恶化了。

四、下巴疼痛

典型的心绞痛始自于胸骨后方。当心肌获得的含氧血液不够的时候，就会导致这种疼痛不适。患者会出现胸部有压力、这个范围有烧灼、挤压与紧绷的感觉。臂部、颈脖、肩膀、上腹部、后背或者下巴也有可能会有不适感。劳累性的下巴疼痛很有可能预兆心脏病发作，与心绞痛相似。除此之外，对于患者来说，牙痛或者耳朵后方的疼痛也不可以忽视。


五、突然和短暂的意识丧失

导致昏厥的原因很有可能就是心脏问题，昏厥的特点是出现突然和短暂的意识丧失或晕倒，又自然而然地恢复正常。心输出量的减少与低血压会减少流向大脑的血流量，导致大脑的血流量不足，造成昏厥。心率突然间很快或者很慢的患者和严重的心脏瓣膜狭窄患者也会昏厥。需要对这些患者进行急救，避免危及生命。

六、性功能下降

勃起有困难很有可能是预兆心脏病。在身体的血液循环功能很不好的时候，勃起功能就会有障碍。造成这样的原因很有可能是动脉堵塞，堆积在动脉中的斑块对血液的正常流动起到了阻碍的作用，这样就造成不能勃起。

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相关检查：心电图 导管吹张法

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