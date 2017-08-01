受益一生的10句话！得高血压的人，这篇文都要看看！

核心提示：提起高血压大家都不陌生，这是一种常见的心血管病，在我国发病率很高。而恰恰因为它太普遍，以至于人们都不把它放心上。

提起高血压大家都不陌生，这是一种常见的心血管病，在我国发病率很高。而恰恰因为它太普遍，以至于人们都不把它放心上。下面是阜外医院心血管内科副主任，高血压中心副主任宋雷说给广大高血压病人听的10句忠告，希望大家有所收获。

1、高血压比你想象的严重，千万不要小瞧它。

高血压在国外又被叫做“silent killer”，意思是“安静的杀手”。

为什么会叫这个名字？因为一旦高血压得不到控制，就会诱发冠心病、肾衰竭，甚至脑卒中，对人们的生命健康造成严重危害。

2、患上高血压，你一定要按时吃药。

很多患者觉得自己高血压不是很严重，有时忘了吃药索性就不吃了，这样就会造成吃几天停几天的情况。

其实这是错误的。高血压是一颗定时炸弹，当你突然情绪激动时，血压很可能就突然升高，从而诱发血管破裂或中风。

所以一定要定时吃药。

3、患上高血压，一定要远离高胆固醇食物。

其实胆固醇对身体是有好处的，但是它和钠一样，摄入过多就会导致血压升高，而且有数据显示，身体每增加1单位的胆固醇，心血管疾病以及死亡风险就会增加30%以上。

一些动物内脏含有较高胆固醇，高血压患者一定要远离。





4、不控制好情绪，血压也会失控。

世界卫生组织做过一项调查，比起常常保持情绪舒畅的男性，长期处于负面情绪的男性得高血压几率会增加1.5倍，女性增加1.7倍。

情绪与健康联系密切，当情绪出现波动时，血压也会跟着升高，如果超出合理范围，那就非常危险了。

5、想让第二天血压稳定，前一天一定要睡好。

哈佛公共卫生学院的一项研究表明，只要高血压患者比平时早睡一小时，第二天血压就会下降10mmhg，这是很明显的效果。

所以，如果你有高血压，最好的办法是：早点睡觉。

6、你吃的越“轻”，血压越好。

当你吃的盐一多，钠离子就会使血管中的血液增加，血管壁压力就会上升。

所以最好的办法是吃的口味“轻”一点。每天4、5克盐就够了。





7、多吃海鱼，要向爱斯基摩人学习。

世卫组织曾做过调查，爱斯基摩人得冠心病的几率十分低。通过进一步追踪调查发现，这主要与他们长期食用海鱼有关。

海鱼不仅是低脂食物，还富含不饱和脂肪酸，这种物质对高血压患者很有好处。

8、很多食物中藏着盐，你要保持警惕。

除了炒菜时少放盐以外，高血压患者还要时刻警惕生活中那些含“隐形盐”的食物，比如加工食品、咸菜、腐乳等等。

9、高血压患者做运动，一定不要过量。

运动降压虽然可取，但是一定不要过量、过度。

太过激烈的运动会导致血压骤然上升，从而加大猝死风险。

运动是值得提倡的，不过还是悠着点好。

10、有些生活细节不注意，危险时刻会发生。

最后提醒广大高血压患者，在秋冬换季时、每周一上班时、屏息排便时、应酬喝酒时都要多加小心，因为这些时间都是高血压的“危险时刻”。