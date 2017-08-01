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血液粘稠是百病开端！做好6件事，血管一生不堵！

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2017-08-2039健康网
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核心提示：血黏度升高是指血液太过黏稠，在血管中流不动。这不仅影响到局部器官的血液供应，还容易导致血栓形成，诱发中风、冠心病、心肌梗塞等疾病。

血黏度升高是指血液太过黏稠，在血管中流不动。这不仅影响到局部器官的血液供应，还容易导致血栓形成，诱发中风、冠心病、心肌梗塞等疾病。想要预防血液粘稠，专家有六个建议。

1、合理用药

患有血黏度高的病人，最好在医生指导下，选择有效的药物对症治疗，千万擅自去药店买药吃。

2、经常饮水

防止血黏度增高，最简易的方法就是多饮水。

水是生命之源，血液中含80%的水，它可以起到参与人体化学反应、调节血液粘稠度、降低血脂、带走血管壁上“垃圾”等作用。

饮水的时机也很重要，比如早晨起床后、每次就餐前喝水，养生效果比较好。

3、调整食物结构，注意合理搭配

平时提倡低盐、低糖、低脂、高蛋白饮食，多吃水果蔬菜，少吃动物内脏和油炸食品。

晚餐不宜多食荤腥厚味食物，平时以素为主，粗细粮搭配。


4、重点选用能稀释血液的食物

具有一定抑制血小板聚集、预防血栓形成的食物包括黑木耳、大蒜、洋葱、菠萝、香菇等；

具有阿司匹林药用的抗凝食物有西红柿、红葡萄、橘子等；

具有调脂作用的有胡萝卜、魔芋、山楂、紫菜、海带、核桃等。

此外，一些含有卵磷脂的食物如大豆及豆制品、蛋、鱼类等，也有预防血栓形成的作用。

5、保持愉快的心态，避免精神紧张

因为情绪激动容易导致血管收缩，影响血液流速，让血浆黏度增高。

同时，坚持锻炼身体，多做一些有氧运动，以促进身体血液循环，从而改善血黏度。

6、戒烟

吸烟会让血氧量大大减少，烟中的尼古丁也会导致血管收缩，严重伤害血管。

吸烟者尽早戒烟，有助于防止血黏度增高。


提示：动脉阻塞缺血有一个明显信号

上了年纪的中老年人，如果长期高脂肪饮食，不运动，不仅血液粘稠度会升高，血管内壁也会堆积胆固醇，形成“斑块”，就很容易出现动脉狭窄，特别是在血管的分岔口，血流不过去，就容易发生“堵车”。

血管堵塞是一个日积月累的过程，那么，一开始动脉阻塞缺血的症状是什么？

有一个比较明确的信号可以验证：摸足部脉搏。

我们知道，人的手腕上可以摸到脉搏，事实上，人的足部也有一个可以明显摸到的脉搏，位置就在足背正中的最高点，轻轻摸就可以感受到脉动。

如果是出现了轻度下肢动脉堵塞的人，平时可以摸到足部脉搏，这说明我们的动脉血一直顺利到达足背部。而当走一段距离之后，再摸，这个脉搏会消失，此时就可能发生了动脉血管堵塞。

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