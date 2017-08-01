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6个小症状都提示同一个问题：你得高血脂了！

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2017-08-1939健康网
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核心提示：头晕可能是贫血引起的、腿常常抽筋是身体缺钙了……对于身体一些小症状，很多人都存在固定的认知，但事实上，这些都是不全面的，以上症状很大可能都提示同一个问题——血脂异常。

头晕可能是贫血引起的、腿常常抽筋是身体缺钙了、经常耳鸣大概是耳朵出了问题……对于身体一些小症状，很多人都存在固定的认知，但事实上，这些都是不全面的，以上症状很大可能都提示同一个问题——血脂异常。专家提醒，以下六个征兆代表血脂异常，这时一定要尽早就医，在医生指导下规范用药。

六个征兆预示血脂异常

心内科主治医师陈艺莉说，血脂异常的初期症状很容易与其他疾病相混淆，很多时候是体检时才发现，所以，出现下面六个症状一定要注意：

1、头晕是高脂血症的典型初期症状，特别是中老年人，一般会在起床后感到头脑不清醒，早餐后会缓解；午后犯困得不行，但晚上却很清醒

2、腿常常抽筋，而且会感到肌肉刺痛，或小腿麻木、发凉。这是因为胆固醇堆积在腿部肌肉而引起的，这一点一定要和缺钙症状区别开。

3、身体某些部位出现黄色、橘黄色或深红色结节、疹子或斑块。短期内在脸部、手部出现黑斑

4、反复发作的饭后暂时性腹痛，可见于高脂血症引起的肠系膜动脉硬化性胃肠缺血。

5、看东西模糊，甚至视力下降。这是因为血黏度上升，流速下降，导致视神经或视网膜暂时性缺氧缺血导致的。

6、经常耳鸣、重听也和高脂血症有关，这是由于高血脂让耳蜗周围的微血管狭窄，出现供血障碍所致。

高血脂的饮食四法

查出了高血脂，并不代表要与肉“绝交”，高血脂者只要食肉有道、饮食有度，也可以美味与控脂兼得。


1、每天至少3两（150克）米饭

对健康人群，我们建议每天吃4~8两主食。

但对于高血脂患者，则应适当控制主食摄入，不要少于3两。

这是保证大脑运作所必需的能量来源之一。

2、每天一两半（75克）蛋白质

即每顿饭应摄入鸡蛋大小的鱼、肉、蛋等富含蛋白质的食物。

比较瘦弱者可适当增加蛋白质摄入，确保身体有足够的养分合成肌肉，增强抵抗力。


3、每天半两（25克）油

油脂可以为机体提供每日所需的脂肪酸。

尽量选择植物性油脂，少吃动物性脂肪。

高胆固醇者建议选择茶籽油，他是所有植物油中饱和脂肪酸含量最低的，只有6%，而且吸收率也比较高。

但是心脏功能不好者不能吃，否则易引发血栓或心肌梗死。

4、适当吃点黑豆

黑豆不仅含有黄豆的全部营养成分，还额外包含硒和花青素，具有抗衰老、抗肿瘤的积极效果。

豆类食物含丰富的卵磷脂，能帮助合成细胞膜，也是高密度脂蛋白(好胆固醇)的主要成分，能够将人体胆固醇带往肝脏代谢，能够预防斑块形成，维持血管弹性。

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