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医生总结一串“护心手机号”，有心血管病的都值得记下！

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2017-08-1839健康网
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核心提示：心血管病死亡率居所有疾病榜首，甚至高于肿瘤，每5例死亡中就有2人死于心血管病。那么，我们该如何保护好自己的小心脏？

心脏就像一个发动机，身体的一切运作都需要心脏泵出血液来维持，但它也没有想象的那么强大。今年六月发布的《中国心血管病报告2016》指出：心血管病死亡率居所有疾病榜首，甚至高于肿瘤，每5例死亡中就有2人死于心血管病。那么，我们该如何保护好自己的小心脏？相信下面的专家分享对大家有帮助。

牢记一串“护心手机号”

医学专家将保护心脏的方法巧妙总结为一串容易记的数字，也就是“护心手机号”：15070181825。

150（运动）——每周运动150分钟

美国新泽西州立大学研究发现，每天运动10分钟就能有效改善心脏健康。

但是对普通健康人群而言，最好每周坚持运动5天以上，每天坚持30分钟，也就是每周运动时间总计至少150分钟。

锻炼主要以简单易行的有氧运动为主，如步行、慢跑等。

“三高”或心脏病高危人群要注意运动强度，不要追求多和快，以免意外出现。


7（少坐）——每周看电视不超7小时

久坐可能为多种疾病埋下祸根，比如导致血液循环变慢、心脏工作量减少，长此以往会导致心脏机能减退，诱发心肌萎缩、动脉硬化、冠心病、高血压等心血管疾病。

研究发现，坐着看一小时电视，心脏病死亡风险会上升7%。

建议大家每天看电视不要超过两个小时，需要长期坐在办公室的白领也要注意，一个小时左右就要起身走动。

0（戒烟）——什么时候戒烟都不晚

吸烟对心脏的损害是长久且顽固的，烟草中的主要成分尼古丁会刺激心脏传导系统，导致心跳加快，增加心脏工作负担。

尼古丁还会刺激肾上腺释放一种物质，使心肌处于应激状态，诱发血管收缩，致使心肌缺氧，增加心脏病患病风险。

为了他人，也为了自己，都要把戒烟提上日程，什么时候开始都不算晚。


1（限酒）——每天最多喝1杯酒

美国研究发现，饮酒后10分钟，血液中酒精浓度就会增加。

过量饮酒会导致心脏肌肉力量虚弱，致使血液不规律流动。

因此，酗酒者通常会出现心肌病症状，表现为心律失常、呼吸急促、久咳不愈等症状。

8（蔬果）——每人每天8份蔬果

哈佛大学针对七千位女护士的调查发现，经常摄入粗纤维的女性，得冠状动脉心脏病的几率会大幅度下降；每天多摄入5g纤维，就可以让患病几率下降约40%。

专家建议，每人每天最好摄取8份蔬果，一份蔬菜大概是半碗熟菜，一份水果大约是一个拳头大小。

每人每天应进食250-400g的蔬果。


·芹菜、花椰菜等蔬菜含丰富的维生素和膳食纤维，能减缓人体对胆固醇的吸收。

·蓝莓、蔓越莓等浆果含丰富的抗氧化成分，而且血糖指数比较低，多吃一些能够降低血栓形成和心脏病风险。研究表明，每周吃五份以上蓝莓可以降低心脏病风险。

1825（体重）——身体质量指数控制在18-25

超重会加重心脏负担，还会导致心肌肥大，甚至诱发心肌病。

肥胖情况越早出现，对心脏的伤害越大。

美国专家提醒，为保护心脏，成年人BMI指数应在18.5-24.9之间。

身体质量指数BMI的计算方式是：

体质指数（BMI）=体重（kg）÷身高2（m），不妨自己测一测。

十年之内患上心血管病的风险有多高

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