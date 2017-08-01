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血栓是“沉默的魔鬼”！医生：错过这些症状会惹大麻烦

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2017-08-1439健康网
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核心提示：如果将人体比喻为一台机器，那么血管犹如一个复杂的管道系统，连接着身体多个零件，输送养分、排出废物。一旦血管“堵塞”或“生锈”，就会导致机器故障，甚至罢工。

如果将人体比喻为一台机器，那么血管犹如一个复杂的管道系统，连接着身体多个零件，输送养分、排出废物。一旦血管“堵塞”或“生锈”，就会导致机器故障，甚至罢工。下面总结的不同部位几种血管堵塞表现，一旦发现就要马上就诊。

医学指导：

北京大学第一医院介入血管外科主任医师 佟小强 范则杨

北京大学第一医院心内科副主任医师 刘兆平

1、突发胸闷——警惕肺动脉栓塞

如果久坐或卧床后站起时，突然感觉胸闷、气紧，甚至突然晕倒，就要警惕是下肢静脉血栓出现脱落，堵塞肺动脉引起的肺动脉栓塞。

肺动脉栓塞危害很大，严重时可以导致猝死。

因此，出现上述表现应尽快到急诊就诊。

2、胸痛——可能是冠心病、心梗

冠心病的全称是“冠状动脉粥样硬化性心脏病”。


冠状动脉是为心脏供血的血管，如果出现了堵塞、狭窄，心脏供血就会受阻，缺血严重从而导致胸痛的产生。

如果是持续性胸痛就更凶险了，这提示冠状动脉已完全堵住，血流几乎中断，持续20分钟以上就会出现心肌梗死。

3、一侧肢体无力——当心中风

突然发生的一侧肢体（上肢或下肢）无力，提示脑动脉或颈动脉发生了堵塞。

同时还可能伴有说话含糊，一侧口眼歪斜、视物模糊等表现。

出现这些症状，不论能否自行缓解，都需要及时就诊。

4、水肿、尿量改变——提示肾动脉堵塞

肾动脉主要完成肾脏的血液供应，如果斑块出现在肾动脉，就可能让肾脏动脉血供应减少，影响到肾功能，患者也会产生食欲下降、乏力、尿量改变、水肿等肾病症状。

同时，肾是重要的血压调节器官，肾动脉狭窄会引起高血压，这种高血压依靠药物并不能很好控制。

随着肾脏缺血加重，其排毒功能会受损，甚至发展为肾衰竭，就要透析治疗了。

5、走路腿疼——下肢动脉堵了

四肢动脉血管负责上下肢血液供应。

当下肢血管缺血时，走路的时候可能会腿疼，休息后减轻，再次行走又疼，医学上称为“间歇性跛行”。


如果忽视下肢动脉堵塞，任由病情进展，就可能导致下肢严重缺血，随后出现皮肤温度下降，足背脉动减弱或消失，不行走时也会下肢疼痛，肢体破溃，伤口很难愈合，甚至组织坏死，最后只能截肢。

糖尿病患者出现下肢病变的可能性更高，一定要格外重视。

6、下肢不对称水肿——警惕下肢深静脉血栓

容易发生在久坐不动、长期卧床、脱水等病人身上，表现为下肢肿胀、疼痛。

若发现两条腿（或两只脚）水肿程度不同，或一边肿一边不肿，通常是提示下肢深静脉血栓。

血栓堵塞静脉血管会使血液无法顺利回流，进而让形成血栓那一侧肢体出现水肿。患者还可能伴有皮肤温度下降、易发溃疡等症状。

一旦下肢静脉中的血栓脱落，将堵塞肺动脉。

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