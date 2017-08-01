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腿部皮肤突然有这个变化，快去查血脂！高血脂敲门了

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2017-08-1339健康网
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核心提示：血液中胆固醇水平过高不但会导致心脏血管堵塞，还会伤害双腿，诱发下肢动脉硬化闭塞症（PAD）。

数据显示，我国血脂异常患者人数已经达到1.6亿，35岁以上人群中有2500万人同时存在高血压和高血脂的问题。血液中胆固醇水平过高不但会导致心脏血管堵塞，还会伤害双腿，诱发下肢动脉硬化闭塞症（PAD）。美国《健康》杂志刊出高血脂伤害腿部的多个信号，希望引起人们重视。

腿部症状预示高血脂

1、腿疼

纽约蒙特非奥里医疗中心高级干预疗法负责人大卫·斯洛乌特博士称，血管堵塞会使腿部供血不足，从而无法正常活动。

疼痛可能发生在单侧或双侧腿部。

2、夜间痉挛

纽约长老会医院威尔·康奈尔医疗中心血管专家达伦·施耐德博士表示，下肢动脉硬化闭塞症病人在睡眠过程中可能会出现腿部痉挛，坐直或摇晃后，疼痛可缓解。

3、皮肤和指甲变化

下肢动脉硬化闭塞症会使脚趾甲变厚，而且生长速度下降，腿部皮肤出现颜色异常，反光而紧绷。

由于供血及营养不足，腿上的毛会脱落，刮掉后长出来也很慢。

4、腿部肤色变化异常

患者抬起腿部时皮肤变白，放下后，又出现微红或紫红色。

当坐立时，其脚部或脚趾甲会呈现苍白或变青。


5、脚冷

施耐德博士表示，感觉腿脚寒冷或摸上去很凉，最好及时就医。

6、创口难愈合

对于重度下肢动脉硬化闭塞症患者，血液循环不畅会使脚部出现缺血性溃疡，伤口呈现黑棕色，很难愈合，而且出现剧烈疼痛。这种情况就要马上看医生。

7、腿部麻木或无力

感觉腿脚麻木或无力，是下肢动脉硬化闭塞症的一大信号。

休息时（而非走路或运动时）出现麻木或疼痛，病情更严重。

8、小腿肌肉萎缩

严重PAD会出现小腿肌肉萎缩，因为血流不足会导致肌肉纤维减少。

重度PAD患者小腿肌肉萎缩程度会高达50%。


高血脂常见误区释疑

观点一：“我这么瘦，怎么可能有高血脂？”

真相：高血脂和基因、饮食习惯、生活方式有关，和肥胖是没有绝对、直接联系的。体重较轻的严重高血脂患者在临床上并不少见。

观点二：“去年才验过血脂正常，不用再检查了。”

真相：血脂水平过去正常，不代表永远正常，年龄的增长是血脂升高的危险因素之一。所以大家应该关心、重视自己的身体状况，不要硬撑到没办法坚持才去看医生。

观点三：“高血脂只要通过饮食调节和锻炼就能控制，无须吃药。”

真相：高血脂的治疗方法除了药物治疗，还有饮食控制、运动、戒烟等非药物治疗方法。单一的饮食控制及锻炼只能让胆固醇下降7%-9%。因此，如果已患上血脂异常，最好在医生指导下服药。

观点四：“血脂降下来了，可以停药咯！”

真相：高血脂患者是需要长期服药的，否则血脂有可能反弹到比原本更高的水平。此外，降脂药一般都比较安全，一旦有副作用只要马上停药，不适症状基本上会跟着消失。

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