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喝酒凶，抽烟多，22岁男子心脏血管全堵死！

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2017-08-1239健康网
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核心提示：在很多人眼中，心血管疾病只发生在中老年人身上，然而近年来年轻人猝死的新闻不绝于耳，说起原因，还是跟日常的不良习惯脱不了干系。

在很多人眼中，心血管疾病只发生在中老年人身上，然而近年来年轻人猝死的新闻不绝于耳，说起原因，还是跟日常的不良习惯脱不了干系。

喝酒凶抽烟多 22岁男子心梗发作

“从医几十年，这个小伙子算是刷新我接诊的心梗病人低龄纪录了。”

今年2月，心内科的傅国胜教授说出了这句话。让傅教授无奈的病人是小陈，今年才22岁，但心脏血管几乎完全堵塞。

小陈做餐饮生意已经有些年了，如今他在内蒙古开餐馆，生意很是红火。

别看年纪小，小陈的生活习惯倒是很“老练”——平时总是应酬不断，喝酒喝很凶，烟龄也有4、5年了，每天可以抽上几十根。

在平时，小陈习惯熬夜上网，几乎每天都要凌晨1点后才睡。

饮食上，他特别爱吃羊肉、牛肉、小笼包，夜里也要吃夜宵

2月6日，小陈去参加朋友聚会，席间一边烟雾缭绕，一边大快朵颐。

到了凌晨三点左右，他突然觉得胸闷，然后心脏部位很痛，休息一晚后，这种胸痛胸闷的症状还是得不到缓解。

病人陷入休克 心脏血管几乎堵牢

2月7日下午，小陈到当地医院检查，心电图显示小陈发生了心梗。


下午2点半，小陈被紧急转到某三甲医院，这时候的小陈已经休克：面色苍白、血压偏低、血氧量减少、手脚冰凉。

“他的心脏血管几乎被血栓堵住了。”傅教授表示，“经过抽吸，一部分血栓被抽出来了，可还有一部分没能抽出。

傅教授说，因为小陈年轻，考虑先用药物治疗，之后再考虑是否放支架。

提醒：预防心血管疾病要戒烟

随着接诊的年轻心梗患者越来越多，傅教授表达了自己的担忧，“吸烟会诱发心血管疾病，这一点几乎广为人知，但依然有许多年轻人不重视。”

傅教授说，不管是国内还是国外，在接诊年轻、无病史的心梗患者时，医生都会先考虑2个因素：是否吸烟？是否吸食毒品？


“尼古丁是香烟中主要的成瘾成分，会诱发心血管和呼吸系统的多种疾病，比如动脉粥样硬化、肺癌等，而心梗的成因，就是由于动脉粥样斑块出现破裂。”

傅教授说，年轻人一定要改善生活方式，为了预防心血管疾病，最好戒烟。

猝死频发，心梗排第一，这些情况要注意

心血管科主任李荣提醒，以下症状不可忽视：

1、常常出现肩部和颈部强直性发麻，常常头痛、耳鸣、目眩、胸闷

2、早发性秃头或者不断脱发都提示近期压力过大、精神紧张。此时一定要想办法减压。

3、体检发现肝功能异常，有高血压、糖尿病病史，心电图不正常。此时一定要及早采取措施，发现问题及时救治。

4、情绪波动大，做事总是后悔，烦躁、易怒、悲观，控制不住情绪。这也是一个值得注意的预兆。

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