又到高发期！冠心病预防护理全攻略一定要收藏

核心提示：冷空气又来了，连华南地区晚上都得盖棉被，这对心血管病人来说实在不是件好事。因为冠心病有两个高发期，一个是每年的3－4个，另一个就是11－1月了。

冷空气又来了，连华南地区晚上都得盖棉被，这对心血管病人来说实在不是件好事。因为冠心病有两个高发期，一个是每年的3-4个，另一个就是11-1月了。





为什么冠心病会在秋冬高发？

1.天气寒冷血管收缩

低温会使体内分泌更多的儿茶酚胺，交感神经兴奋导致心率加快、血压升高，造成血管收缩或痉挛，使管腔闭塞。当血管内斑块被损伤时，血栓就会堵塞血管，引发急性心肌梗死。

2.老年人抵抗力较弱

虽然冠心病呈年轻化趋势，但目前主要人群还是老年人。而老年人抵抗力相对较弱，对外界环境变化敏感，一降温身体其他疾病例如呼吸道疾病、皮肤疾病风湿病、过敏性疾病等的发作都会增加心脏负担，让冠心病更容易发作。

3.饮食作息规律改变

一入冬，人们生活作息改变，饮食结构也发生变化，饭桌上肉会增多青菜减少，体重也随之增加了。此外，冬天饮酒和吸烟的频率相对会高点，情绪更容易失落，这些都是冠心病高发的重要因素。

远离冠心病，从小做起

近年来，心梗在中青年群体中发病率不断攀升，与他们精神压力过大、持续熬夜、饮食不节制、运动量少、嗜烟、酗酒等有很大关系。养成健康的生活习惯，规律作息是必不可少的。因此，青年人要养成健康的生活习惯：平衡饮食，适量运动，拒绝不良嗜好，定期查体。

冠心病患者健康过冬要做好护心工作

1、遵照医嘱。在医生指导下调整服用药物，并在医生建议下做必要的体检。

2、注重保暖。尤其是面部和四肢的保暖，温度太低时要避免外出，以免受到冷空气的刺激。

3、多多锻炼。天气好时适当进行一些户外有氧运动，有利于增强机体免疫力。锻炼时间注意不要太早，因为清晨交感神经的易兴奋，容易使血管收缩，血压升高，导致发生冠心病、心绞痛及心肌梗塞。

4、经常通风。不管是在家还是在办公室，都要保证室内通风良好。室内长时间不通风，会造成缺氧，极易诱发冠心病，也不利于预防感冒和上呼吸道感染。

5、学会饮食。饮食方面要注意多摄入粗纤维，可以刺激消化液的分泌以及肠胃蠕动，有助于预防便秘并且降低心绞痛和心肌梗塞发病的几率。

冬季活动量减少，如果大量进补热性食物和滋补药酒，容易导致体内血脂升高，诱发心脑血管疾病。因此，如果需要进补，一定要根据个人体质来安排。

6、要多喝水。冬天体内容易缺水，补充充足的水分可以降低血液黏稠度，预防心肌梗死。

7、戒烟限酒。烟草中的烟碱会导致心跳加快、血管痉挛、心肌耗氧量增加，大大增高吸烟者的冠心病发病风险。

而乙醇对心脏具有毒害作用，过量摄入能降低心肌的收缩能力。酗酒不但会加重心脏的负荷，还会诱发心律失常，并且影响脂肪代谢，促进形成动脉硬化。

最后提醒大家，如果突然出现不明原因的胸痛、心慌、心悸、胸闷、气短等症状，一定要及时就医，以免错过了急性心梗的最佳抢救时间。