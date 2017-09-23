赶紧改！炒菜1个习惯让他血管堵了99%

核心提示：炒菜是每个家庭的必修课，炒的菜营养健康，全家都收益，而炒菜时不注意，如果有了这个坏习惯，就会让血管堵塞，危害全家健康。这个坏习惯是炒菜用过量的油，这不是危言耸听，是真实的例子。

炒菜是每个家庭的必修课，炒的菜营养健康，全家都收益，而炒菜时不注意，如果有了这个坏习惯，就会让血管堵塞，危害全家健康。这个坏习惯是炒菜用过量的油，这不是危言耸听，是真实的例子。

据《中国江苏网》报道，70多岁的王老汉近一个月来双腿乏力，走50米就腿疼，走不动路。到医院检查，医生都大吃一惊：王老汉全身多处血管严重病变，颈动脉、肾动脉、髂动脉、腿动脉等主要血管均出现重度狭窄甚至闭塞，最严重的地方达到99%阻塞。而最终发现这一切的罪魁祸首都是：吃得过油！

炒菜过量用油的危害

1. 血管堵，易患脑中风

油吃多了对心脑血管疾病有很大的诱发作用。而这些过多胆固醇和脂肪酸会附着沉积在血管上，造成动脉硬化，最终还会形成血栓。血栓一旦阻塞心血管，结果就是脑中风。

2. 导致肥胖、高血压

油最大的特点就是油脂高，大量食用会让人的身体发胖继而诱发各种疾病，1克即可产生9千卡的热量。一胖百病生：高血脂、高血糖、高血压、冠心病和脑梗塞等富贵病就会随之而来。

3. 诱发多种癌症

美国食品药物管理局甚至建议食品生产商在食品标签上说明：饮食中脂肪总量低可减少罹患结肠癌、乳腺癌、前列腺癌的风险。

几乎所有人都有这个坏习惯！

这是有数据支持的，据统计，目前我国城市居民平均吃油量高达45~50克，相比中国营养学会推荐每人每日25~30克的标准，超出了一大截！

那么怎么减少吃油4诀窍！

1. 多采用蒸、煮、炖、汆、拌等少油的烹调方法；

2. 少吃奶油蛋糕、酥皮点心等食物；

3. 减少外出用餐次数；

4. 多使用不粘锅、微波炉等炊具。

本文参考资料： 中国江苏网、 武汉晚报《看清楚了：推荐值为每人25克-30克》、 医药保健杂志《吃油过多损健康 》