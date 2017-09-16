我国每分钟约有1人心脏性猝死

核心提示：猝死是人类的最严重、最可怕的疾病，无论是过去、现在还是将来，世界上没有任何一种疾病能够与猝死相比。

猝死 防不胜防的杀人凶手！

猝死每年夺走15万国人性命

翻翻新闻发现，每隔几天就有猝死的新闻发生：

6月28日江西省都昌县汽车站内发生一起意外，一名男性乘客突然倒地不省人事，猝死身亡。

6月27日下午，浙江开化县齐溪镇人大主席汪昌祥同志在齐溪镇左溪村座谈会，突然猝死，享年54岁。

6月25日，北京驴友门头沟，一群驴友探险，其中一名驴友突然失去意识，呼吸和心跳突然消失，猝死。

上周，厦门海沧区的一位中年男子与朋友在外进餐时，突感胸口不适，猝死身亡。

36岁清华IT男猝死

33岁某网络CEO猝死

28岁某IT公司员工猝死

24岁某网站编辑猝死

……

层出不穷的猝死事件，触目惊心，更可怕的是很多猝死的人是年轻人而非中老年人群，确实让很多人感觉心有余悸。

我国猝死发生率占所有自发死亡的20%—30%，推算我国每年约有15万人死于猝死。性别上男人为女人的5倍，年龄上20—50岁多见，小于45岁的占一半，小于30岁的占20%。

国家心血管病中心发布的报告显示：目前，每年我国心脏性猝死发病人数超过54万，相当于每分钟约有1人发生心脏性猝死。美国的统计资料显示，猝死在包括车祸、自杀、恶性肿瘤等各种原因引起的总死亡人数中占20％，是仅次于恶性肿瘤（占23％）的第二大死亡原因。

为什么会猝死？什么样的人会猝死？猝死还有没有急救的余地？我们一起来了解一下吧

一言不和就倒地不起 猝死其实是种病！

猝死（Sudden death）是人类的最严重、最可怕的疾病，简单来说就是患者“因病突然死亡”。在人类所有的疾病中，就其突发性、紧急性、严重性、恶性程度和后果而言，无论是过去、现在还是将来，世界上没有任何一种疾病能够与猝死相比。它具备这几个可怕的特点：

1.发病突然

猝死是患者猝然而死，无论是患者本人还是他（她）的家人及朋友，都将始料不及。有时发病后患者甚至无法留下一句话。这就是猝死为什么是世界上最可怕的疾病的原因。

2.高发病率

绝大部分的猝死患者是死于心脏停搏（CA），而心脏停搏的发病率非常高，美国心脏协会2013年6月在《循环》杂志网站上发表的徒手心肺复苏（CPR）共识指出：心脏停搏是美国最致命的公共卫生问题之一，它导致的死亡超过大肠癌、乳腺癌、前列腺癌、流感、肺炎、车祸、HIV、枪支案件和家庭火灾致死人数的总和。

3.多发生在医院外

绝大多数的猝死源于心搏骤停，国外文献报道40%的心搏骤停没有被发现或发生在睡眠中，70%～80%心搏骤停是发生在家里。根据美国及我国资料，死于院外或家中者占72%～80%。我国另有文献报道，87.7%的猝死是发生在医院外。在院外发病就意味着发病后患者无法及时得到医疗专业人员的急救，同时大众的心肺复苏技能也十分匮乏。这就是猝死发生率如此之高的重要原因之一。

从分类上，猝死可以分成两大类：

心原性猝死：它指由于心脏原因导致的患者突然死亡，最常见的病因是冠心病猝死、急性心肌梗塞和急性心肌缺血。导致心源性猝死的其他心脏疾病有两类，一类是器质性心脏病，如心肌炎、肺心病、风心病、高血压性心脏病等。另一类是非器质性心脏病，即心肌离子通道缺陷性疾病造成的猝死。

非心原性猝死：指患者因心脏以外原因的疾病导致的突然死亡，约占全部猝死的25%。临床常见的主要疾病包括呼吸系统疾病如肺梗死、支气管哮喘，神经内科疾病的急性脑血管病（如脑出血），消化系统疾病如急性出血坏死性胰腺炎等。

猝死偏爱这些人群

猝死的高危人群都有哪些呢？

高危人群一：工作压力大的白领

很多白领的不良生活方式，使发生猝死的风险越来越大。例如，久坐、抽烟、喝酒、熬夜等；由于应酬多，摄入过多的高脂肪、高蛋白食物，造成肥胖、高血脂或高血压；工作忙碌，使得身体锻炼越来越少，导致体质变差。更值得引起注意的是，很多白领人群由于精神高度紧张或过度焦虑，往往会引起或者加重冠状动脉痉挛而导致心梗。研究表明，精神紧张、情绪波动大、体力透支等很容易成为心脏病的诱因，从而诱发猝死。

高危人群二：媒体、IT行业从业者

很多媒体从业人员长期处于高压的工作状态，导致交感神经长期兴奋，会造成多系统功能紊乱。有些媒体、IT从业者平时没有什么不适，但也许已经存在某些血管病变，一旦发生斑块破裂，就可能引起血栓，诱发急性心肌梗塞，引发猝死。此外，这类人群常常会通过抽烟来缓解压力，而烟草里的大量有害物质能导致血管痉挛，诱发各种心脑血管疾病，增加猝死的风险。

高危人群三：黑白颠倒的夜班人群

经常需要熬夜、上夜班的人群，是心脑血管疾病的高发人群，出现“过劳死”的案例屡见不鲜。丹麦职业健康研究院曾在该国开展过一项大规模调查，结果表明，经常上夜班的人更易患冠心病。而且他们的饮食习惯发生了改变，更容易吸烟，社交活动减少，精神压力无处宣泄，这些都会增加患上冠心病的风险，诱发猝死。

高危人群四：从事力量性项目的运动员

运动相关性猝死的基础病因主要为心肌病、早期冠心病和冠状动脉畸形等。其中，35岁以上的运动员猝死，57%是以冠心病为主。

长期从事力量性项目的运动员，其心脏形态会发生变化，如心室后壁和室间隔肥厚。这在举重、摔跤、柔道、投掷等项目的运动员身上很多见。此外，从事较强体力活动时，超负荷运动量会让心脏无力承受，猝死与总心脏病死亡的几率都会增高，如参加长跑、大运动量竞技比赛的运动员，发生猝死的几率都较高。

此外，这几类人群也需要格外注意：

1. 早发家族：

简单说就是父母有过相关病史。尤其是父亲55岁之前，母亲65岁之前，就得过心血管病或者脑血管病，那么这个家族就属于心脑血管疾病的早发家系，患上心脑血管疾病的概率远远大于一般人。

2. 过度疲劳的人群：

由于过度的体力劳动或者脑力劳动，导致整个人处于疲惫的状态，在这种状态下的人很容易出现心脑血管问题。

3. 高血压，高血脂，糖尿病，代谢综合征，肥胖，肾脏病患者：

这些患者在情绪波动较大的时候，更容易出现心脑血管问题。

当猝死来临 我们能做什么？

抓住5分钟黄金抢救时间

广东省第二人民医院院长田军章介绍，“人一旦无呼吸、无脉搏，大脑血液里的氧气只能维持4分钟，这是挽救生命关键时刻。”如果不能及时恢复心脏跳动，使新鲜血液输送到大脑，人的脑细胞就会死亡。每拖延1分钟，脑细胞死亡率就增加7%—10%。心脏骤停大于4到6分钟，脑组织会发生不可逆的损害；大于10分钟，将脑死亡。所以一旦发现有意识丧失的病人时，应立即实施心肺复苏，同时尽快与120急救取得联系。

1、第一目击者不要忙于搬运病人。立即让病人就地仰卧，不要摇晃病人。

2、用最短的时间判断患者有无呼吸和心跳，如果没有就立刻进行心肺复苏。医生提醒，先使病人仰卧，背部垫块硬板，或使其仰卧地上。

3、迅速通畅气道，这是复苏成功的重要步骤。松开其领口和裤带，清除口、鼻异物，迅速清除口腔内异物，如假牙、呕吐物、血块、食物残渣等。头往后仰，确保气道通畅。

4、按压胸廓。一旦发现心脏骤停，立即在患者胸骨下1/3交界处;或双乳头与前正中线交界处进行按压，按压时上半身前倾，腕、肘、肩关节伸直，以髋关节为支点，垂直向下用力，借助上半身的重力进行按压。频率：至少100次/分。按压幅度：至少5厘米;压下后应让胸廓完全回弹。

5、人工呼吸。如患者不能自动呼吸，立即开始一手紧捏患者鼻孔，深吸一口气后将口唇与患者口唇密合，以不漏气为准，往患者口腔内用力吹气。然后，松开口鼻，让患者的胸廓自动回弹。

最重要的 自动体外除颤器（AED）

作为院外心脏骤停者，要想最大程度生存下来，有赖于以下生存链的高效实施。

尤其是以下三环

1、识别心脏骤停并呼叫120急救。

2、即刻开始高质量心肺复苏。

3、尽早实施电除颤。

突发心脏骤停，80%以上会表现为室颤，而最有效的急救方式是除颤，每延迟除颤1分钟，成功率下降7%10%。而在北京地铁呼家楼站，显然并没有可以供公众使用的自动体外除颤器。

不知大家是否尚记得，北京朝阳医院急诊唐子人医生在美国圣地亚哥公园施救外国老太太的事件，唐医生做的就是识别心脏骤停（没有反应、没有呼吸或仅有喘息、没有脉搏），然后开始持续按压（没有给予人工呼吸），公园的工作人员随后取来AED，经过胸外按压和除颤之后，在救护车到来之前，老太太已经活了。

这其中唐医生的及时施救固然很重要，而最终现场复苏的成功更多取决于能有自动体外除颤器（AED）可以使用。否则，唐医生无论多么努力的按压，患者存活的几率也很低。

在这场猝死悲剧中，北京地铁急救系统的缺失，不得不提。

作为人流众多公共场所的工作人员，乘客的安全是非常重要的内容。地铁猝死事件不是孤案。地铁方应该意识到，猝死是随时可以发生的。当猝死发生时，单纯打电话然后等待急救车是不可以的。

因此，所有地铁员工必须时刻有应对心脏骤停事件发生的意识和技能。对于普通公众来说，抢救心脏骤停是一场遭遇战；而对于地铁员工来说，抢救心脏骤停应该成为经常演习的项目，是有准备的战斗。

这场战役需要能熟练掌握心肺复苏技能的地铁员工，也要有急救心脏骤停的神器—自动体外除颤器（AED）。