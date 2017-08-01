冠心病饮食谨记5个原则

核心提示：冠心病患者饮食上要注意什么？谨记这5个原则，有助调理冠心病。

冠心病患者饮食要注意哪些方面？冠心病的调理需要有良好的饮食习惯，不良饮食习惯很容易会增加心血管的负担，从而加重冠心病症状。那么冠心病患者在饮食上有哪些注意事项呢？

冠心病患者的五大饮食原则

1.少吃多餐

努力达到并保持理想体重，特别应避免肥胖。注意养成少吃多餐的习惯，减少高热能食物如甜点等摄入。

2.少吃脂肪

减少膳食中的脂肪量，特别应减少动物脂肪量。脂肪供热比应为20%，不宜超过25%。还应注意多不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸的比例，一般主张1：1至2：1。多不饱和脂肪酸主要来自植物油。但这并不意味着吃植物油愈多愈好，其摄入量还应保持在20%脂肪供热比例之内。

3.限制胆固醇

减少胆固醇摄入量。胆固醇摄入量一般应限制在每天300毫克以下，或严格限制在200毫克以下。含胆固醇的食物多为动物性食物，故可用豆类及其制品替代，这样既减少了胆固醇摄入量，又提供了优质的植物蛋白。

4.减少钠盐摄入量

由于高血压是发生冠心病的重要因素，因此积极控制血压在防治冠心病方面显得有特殊的意义。

5.注意增加膳食纤维摄入量

适量增加含膳食纤维丰富的食物的摄入。不饮酒，不吃有刺激性的食物及调味品。在烹调方式上，多用清蒸、凉拌、炖、煮、烩等，禁用油炸、油煎等烹调方法。