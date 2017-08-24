核心提示：脑中风学名脑卒中，是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病。那么，得了脑中风怎么办？

脑中风学名脑卒中，是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病。又叫脑血管意外。是指在脑血管疾病的病人，因各种诱发因素引起脑内动脉狭窄，闭塞或破裂，而造成急性脑血液循环障碍，临床上表现为一过性或??永 久性??脑功能障碍的症状和体征。脑卒中分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中。那么，得了脑中风怎么办？相信这是大多数患者比较关注的问题，下面我们通过文章内容一起了解一下。

得了脑中风怎么办？

合理调配饮食：中风是由高血压和动脉硬化所引起脑血管损害的一种疾病，常见于中老年人，其发病率、致残率较高，严重影响中老年人的健康。中风患者除需药物治疗外，合理调配饮食对康复也具有重要作用。中风患者康复期无吞咽困难，宜以清淡、少油腻、易消化的柔软平衡膳食为主。

首先，应限制动物脂肪，如猪油、牛油、奶油等，以及含胆固醇较高的食物，如蛋黄、鱼子、动物内脏、肥肉等，因为这些食物中所含饱和脂肪酸可使血中胆固醇浓度明显升高，促进动脉硬化;可采用植物油，如豆油、茶油、芝麻油、花生油等，因其中所含不饱和脂肪可促进胆固醇排泄及转化为胆汁酸，从而达到降低血中胆固醇含量，推迟和减轻动脉硬化目的。

其次，饮食中应有适当蛋白质，常吃些蛋清、瘦肉、鱼类和各种豆类及豆制品，以供给身体所需要的氨基酸。一般每日饮牛奶及酸牛奶各一杯，因牛奶中含有牛奶因子和乳清酸，能抑制体内胆固醇的合成，降低血脂及胆固醇的含量。饮牛奶时可将奶皮去掉。豆类含豆固醇，也有促进胆固醇排出的作用。

第三，要多吃新鲜蔬菜和水果，因其中含维生素C和钾、镁等。维生素C可降低胆固醇，增强血管的致密性，防止出血，钾、镁对和因管有保护作用。

第四，可多吃含碘丰富的食物，如海带、紫菜、虾米等，碘可减少胆固醇在动脉壁沉积，防止动脉硬化的发生。

第五，每日食盐在6 g以下为宜，因食盐中含有大量钠离子，人体摄入钠离子过多，可增加血容量和心脏负担，并能增加血液黏稠度，从而使血压升高，对中风患者不利。

第六，忌用兴奋神经系统的食物，如酒、浓茶、咖啡及刺激性强的调味品。

及时治疗是关键！

除了做好以上几点预防工作以外，对于已经患有中风的患者来说既是用药才是关键。坚持遵医嘱按时按量服药是促进中风患者恢复，防治复发的关键，家属一定要监督患者坚持用药，切不可因为病情有所好转而自行减药停药。说到中风患者的用药，中药在改善中风症状和后遗症、防止复发方面具有很大优势，比如在络病理论指导下研制的中药通心络胶囊。该药具有很好的微血管保护作用，可通过延长微血管内皮细胞在缺血、缺氧环境中的存活时间，来保证微血管的结构完整，维持脑部正常的血流通路，使其继续为脑细胞输送营养，让患者能更快恢复。国内大量研究结果显示，通心络胶囊可明显保护脑中风缺血再灌注后微血管结构与功能的完整，发挥基于微血管保护的脑组织保护作用，对中风恢复期疗效确切。

通心络胶囊还具有促进中风患者脑梗塞区域微血管新生的作用，能为梗塞区域建立新的血液通路。国内外医学专家的临床研究发现，该药可明显促进外周血管内皮祖细胞的增殖、迁移和黏附，并通过增强血管内皮生长因子表达，来促进中风后缺血区域的毛细血管新生，建立侧支循环，能明显改善中风患者脑部缺血区域的血液供应，明显提高脑中风疗效，显著改善患者神经功能缺损的程度，促进神经功能恢复，能使半身不遂、语言不利、肢体麻木、情绪低落等症状消失，可从根本上改善中风患者的生存质量。

另外，通心络胶囊还具有血液保护、血管保护以及稳定消融易损斑块等三大作用。首先该药可以清除血管中增高的胆固醇和甘油三酯，对抗凝集的血小板，使粥样硬化斑块无以形成;其次该药可保护、修复因高血脂、高血压、高血糖而受损的血管内皮，血管内皮光滑平整，脂质就不容易附着于其上，这就从始动环节阻止了中风的再发生;稳定并消融已经形成的动脉粥样硬化斑块也是通心络的一大特色，可防止粥样硬化斑块的破裂，抑制血栓形成，进而防止脑中风发生，被《美国生理学杂志?心脏循环生理》评论为“有望成为一个斑块稳定剂”。所以说，通心络胶囊能全方位、多环节改善中风症状和后遗症，有效防止中风复发，可在医生指导下长期服用。

以上内容就是针对“得了脑中风怎么办”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。中年人患了中风，平时一定要注意改变这些习惯：运动少，每日食盐、食肉多，脾气急躁，等等，要积极防治高血压。膳食搭配要合理，应以低热量、低糖、低脂肪、充足的蛋白质和维生素及适当的无机盐为原则。劳逸结合，保证充足睡眠，适当参加体育运动。