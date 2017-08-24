核心提示：日常生活中大多数人对脑中风了解并不多，因此对于老年人脑中风的症状有哪些这一问题非常关注，下面我们就通过文章内容一起了解一下。

中风，也叫“脑卒中”，是神经科常见的疾病，是脑血管意外的总称。脑中风是一种突发性的疾病，很多老年人会突发脑中风，这不仅严重伤害老年人的身体。日常生活中大多数人对脑中风了解并不多，因此对于老年人脑中风的症状有哪些这一问题非常关注，下面我们就通过文章内容一起了解一下。

老年人脑中风的症状有哪些？

1、肢体麻木--中老年人出现肢体麻木的异常感觉，除颈椎病、糖尿病外，如伴有头痛、眩晕、头重脚轻、舌头发胀等症状，或有高血压、高血脂、糖尿病或脑动脉硬化等疾病史时，应多加以注意，警惕脑中风发生。

2、原因不明跌跤--由于脑血管硬化，引起脑缺血，运动神经失灵，可产生共济失调与与平衡障碍，而容易发生跌跤，也是一种脑中风先兆症状。

3、精神改变--如嗜睡，中老年人一旦出现原因不明困倦嗜睡现象，要高度重视，很可能是缺血性脑中风的先兆。精神状态发生变化性格一反常态，如变得沉默寡言，或多语急躁，或出现短暂智力衰退，均与脑缺血有关，可能是脑中风先兆。

4、流鼻血--中老年人鼻出血症状可能是高血压病人即将发生脑中风的警报。经医学观察，排除外伤、炎症因素，高血压病人在反复鼻出血，可能会发生脑溢血。鼻出血不少是由血压不稳定引起的，不加预防则会增加脑中风的机会。

脑中风及时防治是关键！

坚持遵医嘱按时按量服药是促进中风患者恢复，防治复发的关键，家属一定要监督患者坚持用药，切不可因为病情有所好转而自行减药停药。说到中风患者的用药，中药在改善中风症状和后遗症、防止复发方面具有很大优势，比如在络病理论指导下研制的中药通心络胶囊。该药具有很好的微血管保护作用，可通过延长微血管内皮细胞在缺血、缺氧环境中的存活时间，来保证微血管的结构完整，维持脑部正常的血流通路，使其继续为脑细胞输送营养，让患者能更快恢复。国内大量研究结果显示，通心络胶囊可明显保护脑中风缺血再灌注后微血管结构与功能的完整，发挥基于微血管保护的脑组织保护作用，对中风恢复期疗效确切。

通心络胶囊还具有促进中风患者脑梗塞区域微血管新生的作用，能为梗塞区域建立新的血液通路。国内外医学专家的临床研究发现，该药可明显促进外周血管内皮祖细胞的增殖、迁移和黏附，并通过增强血管内皮生长因子表达，来促进中风后缺血区域的毛细血管新生，建立侧支循环，能明显改善中风患者脑部缺血区域的血液供应，明显提高脑中风疗效，显著改善患者神经功能缺损的程度，促进神经功能恢复，能使半身不遂、语言不利、肢体麻木、情绪低落等症状消失，可从根本上改善中风患者的生存质量。

另外，通心络胶囊还具有血液保护、血管保护以及稳定消融易损斑块等三大作用。首先该药可以清除血管中增高的胆固醇和甘油三酯，对抗凝集的血小板，使粥样硬化斑块无以形成;其次该药可保护、修复因高血脂、高血压、高血糖而受损的血管内皮，血管内皮光滑平整，脂质就不容易附着于其上，这就从始动环节阻止了中风的再发生;稳定并消融已经形成的动脉粥样硬化斑块也是通心络的一大特色，可防止粥样硬化斑块的破裂，抑制血栓形成，进而防止脑中风发生，被《美国生理学杂志?心脏循环生理》评论为“有望成为一个斑块稳定剂”。所以说，通心络胶囊能全方位、多环节改善中风症状和后遗症，有效防止中风复发，可在医生指导下长期服用。

以上内容就是针对“老年人脑中风的症状有哪些”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。老年朋友们以及家人要多了解一些关于脑中风的相关知识，提高对脑中风发病的敏感性，同时在发生脑中风时也可以让家人从容应对，采取相应的急救措施应对。