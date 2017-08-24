核心提示：老年人患有中风一定要做好日常预防工作，这对疾病的恢复有很大帮助。老年人中风后康复治疗有哪些呢？

中风是中老年人易发的病症，复发率高，致残率高，死亡率高，约有2/3的缺血性中风病人经抢救治疗后神志可恢复，但一般都有不同程度的后遗症，以半身不遂(偏瘫)最多见，那么，老年人中风后康复治疗？下面我们就通过文章内容一起了解一下。

老年人中风后康复治疗？

1、按摩与被动锻炼：对早期卧床不起的病人，由家人对其瘫痪肢体进行按摩，预防肌肉萎缩，对大小关节作屈伸膝、屈伸肘，弯伸手指等被动运动，避免关节僵硬。稍能活动的病人可在他人搀扶下坐在凳椅上做提腿、伸膝和扶物站立等活动，以防止心血管机能减退。

2、逐渐开步走路并做上肢锻炼：在上述阶段基本巩固后，可常做些扶物站立，身体向左右两侧活动，下蹲等活动;还可在原地踏步，轮流抬两腿，扶住桌沿、床沿等向左右侧方移动步行，一手扶人一手持拐杖向前步行。锻炼时，应有意使患肢负重，但要注意活动量应逐渐增加，掌握时间不宜过度疲劳。同时可作患侧上肢平举、抬高、上举等运动，以改善血循环，消除浮肿，平卧床可主动屈伸手臂，伸屈手腕和并拢、撑开手指，手抓乒乓球、小铁球等。

3、逐步加强功能锻炼，达到生活自理：在能自己行走后，走路时将腿抬高，做跨步态，并逐渐进行跨门槛，在斜坡上行走，上下楼梯等运动，逐渐加长距离;下肢恢复较好的病人，还可进行小距离跑步等。对上肢的锻炼，主要是训练两手的灵活性和协调性，如自己梳头、穿衣、解纽扣、打算盘、写字、洗脸等，以及参加打乒乓球，拍皮球等活动，逐渐达到日常生活能够自理。在进行功能性康复锻炼的同时应坚持可靠的药物防治，还可配合针灸，按摩等。注意除应树立患者康复信心外，陪护家属还要有耐心和恒心，切不可操之过急或厌烦灰心，半途而废。只要坚持大多数缺血性中风病人是能收到理想效果的。

4、坚持服药：坚持遵医嘱按时按量服药是促进中风患者恢复，防治复发的关键，家属一定要监督患者坚持用药，切不可因为病情有所好转而自行减药停药。说到中风患者的用药，中药在改善中风症状和后遗症、防止复发方面具有很大优势，比如在络病理论指导下研制的中药通心络胶囊。该药具有很好的微血管保护作用，可通过延长微血管内皮细胞在缺血、缺氧环境中的存活时间，来保证微血管的结构完整，维持脑部正常的血流通路，使其继续为脑细胞输送营养，让患者能更快恢复。国内大量研究结果显示，通心络胶囊可明显保护脑中风缺血再灌注后微血管结构与功能的完整，发挥基于微血管保护的脑组织保护作用，对中风恢复期疗效确切。

通心络胶囊还具有促进中风患者脑梗塞区域微血管新生的作用，能为梗塞区域建立新的血液通路。国内外医学专家的临床研究发现，该药可明显促进外周血管内皮祖细胞的增殖、迁移和黏附，并通过增强血管内皮生长因子表达，来促进中风后缺血区域的毛细血管新生，建立侧支循环，能明显改善中风患者脑部缺血区域的血液供应，明显提高脑中风疗效，显著改善患者神经功能缺损的程度，促进神经功能恢复，能使半身不遂、语言不利、肢体麻木、情绪低落等症状消失，可从根本上改善中风患者的生存质量。

另外，通心络胶囊还具有血液保护、血管保护以及稳定消融易损斑块等三大作用。首先该药可以清除血管中增高的胆固醇和甘油三酯，对抗凝集的血小板，使粥样硬化斑块无以形成;其次该药可保护、修复因高血脂、高血压、高血糖而受损的血管内皮，血管内皮光滑平整，脂质就不容易附着于其上，这就从始动环节阻止了中风的再发生;稳定并消融已经形成的动脉粥样硬化斑块也是通心络的一大特色，可防止粥样硬化斑块的破裂，抑制血栓形成，进而防止脑中风发生，被《美国生理学杂志?心脏循环生理》评论为“有望成为一个斑块稳定剂”。所以说，通心络胶囊能全方位、多环节改善中风症状和后遗症，有效防止中风复发，可在医生指导下长期服用。

以上内容就是针对“老年人中风后康复治疗”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。老年人患有中风一定要做好日常预防工作，这对疾病的恢复有很大帮助。