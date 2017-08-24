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轻微中风多久可以治好

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2017-08-24
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核心提示：轻微中风多久可以治好？这是很多的患者家属都会问的一个问题。患者在发生中风的瞬间，亲朋若能及时、正确地进行院外急救，就有可能为患者赢来治疗的希望，就能减轻患者的后遗症状。

　　轻微中风多久可以治好？这是很多的患者家属都会问的一个问题。但也许有些脑中风患者的家人听医生说过类似这样的话：“如果你们能及时将患者送到医院，如果你们稍微懂一点急救，如果你们没有乱搬乱动患者……也许他不至于落下这么严重的后遗症。”确实，对脑中风患者的救治就是与时间赛跑，患者在发生中风的瞬间，亲朋若能及时、正确地进行院外急救，就有可能为患者赢来治疗的希望，就能减轻患者的后遗症状。

　　

轻微中风多久可以治好

　　脑中风这种疾病，在我们的生活还是很常见的，为此，我们一定要认真对待一下自己的身心健康，很多的患者只是轻微的脑中风，中风的朋友都知道，这是后遗症种族中风，预防和治疗尤为重要的是理解的危险因素中风后遗症，并提供干预和非常严重的后遗症治疗可预防和减少中风后遗症，降低发病率和死亡率。轻微中风多久可以治好？做好这些很重要。

　　1、合理的饮食

　　食量宜清淡，基于这样的原则变暖，多吃新鲜蔬菜和天然食品提高人体的免疫系统，如黑木耳，银耳，蘑菇和食用真菌;注意不要吃太多的脂肪，生冷，辛辣食物。防止便秘，大便干结容易腹内压增高，周围血管阻力，血压上升，导致脑动脉中风的破裂。

　　2、控制血压

　　降低高血压患者的血压，可以显著降低中风，高血压，降压药的风险，当患者停止服用非随机的，如果突然停药，血压可反弹发生。

　　3、保持良好的心态

　　随着时间的变化会引起情绪波动的人通常试图情绪稳定，没有做过激的事情，并防范愤怒，不要感到沮丧。

　　4、中风患者接受内3-6小时及时治疗和定期症状，发病时间，总体预后良好。

　　5、注意防寒保暖

　　俗话说：捂秋冻春，百病不生。心血管疾病患者，尤其是老年人，不宜过早作出冬衣，要注意气候变化，增减衣服。

　　6、合理使用药物

　　中风治疗的关键在于疏通冠状动脉使心脏有足够的血液供应。药物选择上，中药通络药物具有巨大优势，它既能疏通血管，又能解除血管痉挛。比如通心络胶囊，该药不仅可以清除血液中升高的脂质和凝集的血小板，降低血液黏稠度，减少这些物质在血管壁的沉积，防止粥样硬化斑块的形成，还能消融稳定血管内已经形成的粥样硬化斑块，疏通堵塞的冠状动脉血管，改善心脏的血液供应，从而解除心绞痛;通心络的另一大优势是能改善血管内皮功能障碍，升高血管内的扩血管物质一氧化氮，降低缩血管物质内皮素，调节血管内分泌，从而缓解冠状动脉的痉挛。因此，能从根本上缓解心绞痛，消除胸闷胸痛、气短、乏力等症状。

　　以上就是“轻微中风多久可以治好”的相关介绍。相信您也有了自己的认识了，最后，我们希望每个患者都能尽早的摆脱疾病的危害，以免造成更严重的伤害出现。

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