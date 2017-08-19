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健康的胖子患心脏病风险还是高

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2017-08-19健康时报
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核心提示：近日，《欧洲心脏杂志》发表一项研究表明，超重或肥胖仍然会影响人们的未来健康，也增加患心脏病的风险。

　　近日，《欧洲心脏杂志》发表一项研究表明，超重或肥胖仍然会影响人们的未来健康，也增加患心脏病的风险。

　　研究分析了参加欧洲癌症和营养学前瞻性调查研究的52万人的数据，发现超重和肥胖的人与正常BMI相比，冠状动脉心脏疾病的风险增加了近30%。即使这些肥胖的人有健康的血压，血糖和胆固醇水平。

　　研究结果显示，研究人员在12年后跟进，发现有7600多人患有冠心病，这是由于动脉阻塞导致的血液没有足够的血液渗透到心脏，导致心脏病发作。在研究中，如果有三个或更多的代谢标志物，如高血压、低密度脂蛋白胆固醇(又名“好胆固醇”)、腰围大于37英寸、女性腰围31英寸，那么人们就被归类为“不健康”。

　　研究人员根据吸烟、饮食、运动和社会经济状况等生活方式因素进行了调整，结果发现，与健康正常体重组相比，不管体重如何，那些被认为不健康的人患冠心病的风险增加了一倍多。研究人员还发现，那些健康但超重的人患冠心病的风险增加了26%，健康但肥胖的人患冠心病的风险要高28%。

　　以前的研究发现，有一群体重过重的人似乎健康，这些人被医生称为“代谢健康的肥胖”，其他人则称之为“肥胖但健康”。这个概念是有争议的，但最新研究的研究人员认为，“肥胖但适合”的概念是一个神话，如果可能的话，人们应该努力保持健康的体重。结论中写道：这些发现挑战了“代谢健康肥胖症”的概念，鼓励全世界范围内对付肥胖的策略。

　　这就是为什么：当身体脂肪过多时，会引起血压增加、胰岛素抵抗增加、胆固醇水平提高等几种代谢变化。

　　

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