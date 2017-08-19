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2017-08-19快乐老人报-枫网
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核心提示：高血压大家都不陌生。高血压临床证候纷繁，既有脏腑虚损、正气不足等“虚证”表现，又有肝阳、肝风、痰浊、痰火、血瘀等“实证”表现，日常可服用简便的高血压茶饮。

　　 高血压大家都不陌生。高血压临床证候纷繁，既有脏腑虚损、正气不足等“虚证”表现，又有肝阳、肝风、痰浊、痰火、血瘀等“实证”表现，日常可服用简便的高血压茶饮。

　　山菊明茶  将山楂菊花决明子各10g放入杯中，沸水冲泡，盖严温浸20分钟，代茶饮。此茶清肝降压、消脂通便，适用于高血压表现为阴虚阳亢者，症见头胀、目胀、耳鸣、纳差、大便闭结、肥胖等。

　　夏草茶  将夏枯草车前草各10g放入杯中，沸水冲泡，盖严温浸20分钟，代茶饮。此茶清热利水、降血压，适用于高血压表现为肝火上炎者，症见头晕目眩、眼红目赤、小便黄等。

　　双花茶  将田七花、玫瑰花各6g，绿茶适量，放入杯中，沸水冲泡，盖严温浸20分钟，代茶饮。此茶平肝解郁、活血降压，适用于高血压表现为情志不舒、气滞血瘀者，症见头痛、急躁易怒、两肋胀闷等。

　　茵泽茶  将10g绵茵陈洗净后放入布袋，再加上泽泻、葛根各10g，一起放入杯中，用沸水冲泡，盖严温浸20分钟，代茶饮。此茶清热利湿、降血脂，适用于高血压表现为湿热内蕴者，症见舌苔黄腻、四肢困重、胸脘满闷等。（广州市第一人民医院南沙医院副主任中医师  邓聪）

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高血压

痰火虚劳

常见症状：头晕 视力障碍

并发症状：视网膜病变 主动脉瓣关闭不全

相关检查：检眼镜检查法 高钠试验

推荐用药：奥美沙坦酯片

奥美沙坦酯片

本品适用于高血压的治疗。[详细]

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症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

推荐医生：吴永健 主任医师朱文青 主任医师马坚 主任医师

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