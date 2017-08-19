核心提示：高血压大家都不陌生。高血压临床证候纷繁，既有脏腑虚损、正气不足等“虚证”表现，又有肝阳、肝风、痰浊、痰火、血瘀等“实证”表现，日常可服用简便的高血压茶饮。
高血压大家都不陌生。高血压临床证候纷繁，既有脏腑虚损、正气不足等“虚证”表现，又有肝阳、肝风、痰浊、痰火、血瘀等“实证”表现，日常可服用简便的高血压茶饮。
山菊明茶 将山楂、菊花、决明子各10g放入杯中，沸水冲泡，盖严温浸20分钟，代茶饮。此茶清肝降压、消脂通便，适用于高血压表现为阴虚阳亢者，症见头胀、目胀、耳鸣、纳差、大便闭结、肥胖等。
夏草茶 将夏枯草、车前草各10g放入杯中，沸水冲泡，盖严温浸20分钟，代茶饮。此茶清热利水、降血压，适用于高血压表现为肝火上炎者，症见头晕目眩、眼红目赤、小便黄等。
双花茶 将田七花、玫瑰花各6g，绿茶适量，放入杯中，沸水冲泡，盖严温浸20分钟，代茶饮。此茶平肝解郁、活血降压，适用于高血压表现为情志不舒、气滞血瘀者，症见头痛、急躁易怒、两肋胀闷等。
茵泽茶 将10g绵茵陈洗净后放入布袋，再加上泽泻、葛根各10g，一起放入杯中，用沸水冲泡，盖严温浸20分钟，代茶饮。此茶清热利湿、降血脂，适用于高血压表现为湿热内蕴者，症见舌苔黄腻、四肢困重、胸脘满闷等。（广州市第一人民医院南沙医院副主任中医师 邓聪）
如今，社会的发展步伐越来越快，人们的生活方式也发生了很…… [详细]针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪
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