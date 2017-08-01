老年人心律失常症状要关注什么？

核心提示：老年人随着年龄的增长，身体的各个器官功能也开始衰退，由此而出现一些疾病症状，比如心脏出现间发性心律失常，这种情况一般不会有明显的现象，尤其是间发性的，偶尔发作，有时候可能会被忽略，但对于老年人来说，如果频繁出现间发性心律失常，可能会导致心脏病发作，因此要特别引起注意。老年人出现心律失常的症状要特别留意什么呢？

老年人随着年龄的增长，身体的各个器官功能也开始衰退，由此而出现一些疾病症状，比如心脏出现间发性心律失常，这种情况一般不会有明显的现象，尤其是间发性的，偶尔发作，有时候可能会被忽略，但对于老年人来说，如果频繁出现间发性心律失常，可能会导致心脏病发作，因此要特别引起注意。老年人出现心律失常的症状要特别留意什么呢？

既往病史和原发病：如果心律失常为首次发作，若既往健康，未患过心脏病、糖尿病、甲状腺功能亢进等疾病，则多为非器质性的，或程度较轻，可观察一段时间。若为多次、反复发作，本人又患过心脏病、糖尿病、高血压病、动脉硬化或高脂血症、甲状腺功能亢进等重要疾病，则多为器质性的。

发作诱因：如果心律失常是在情绪激动、重体力劳动、剧烈运动和发热时出现，或在大量饮酒、饮茶、喝咖啡、连续吸烟、服用某些药物(如阿托品、洋地黄、奎尼丁)之后出现，则属于正常现象。相反，若查不出明显诱因，则应进一步查清原因。

起病快慢及持续时间：一般说来，心律失常若起病迅猛且持续时间较长，则多表现病情较急、较重，应及早就医。相反，若起病较缓、持续时间短，则多提示病情较轻，可观察一段时间。

频发或偶发：心律失常发作的频率与病情轻重关系密切。若发作不频，如早跳等每分钟在5次以下，多提示病情较轻;若每分钟在5次以上或更多，则提示病情较重，不可掉以轻心。

是否伴有症状：有无伴发症状是判断心律失常轻重缓急的重要指标，若发作时伴有头晕、胸闷、胸痛、气急、多汗、颜面苍白或青紫、四肢发冷、抽搐、昏厥等，则提示病情较重、较急，多由器质性病变所致，不容忽视，应立即就医。

年龄和病史：一般情况下，如心律不齐发生在年轻人或壮年人身上，以功能性较为多见。老年人心律不齐，则多见于器质性病变。另外，已经确诊为各种传导阻滞、房颤、室性频发性早搏、阵发性心动过速、预激综合征等比较严重的心律失常患者，如再发生心律失常或原有的症状加重，或同时出现其它新的症状，则提示严重，应马上就医。