核心提示：高血压患者测血压最好选在每一天相对固定的时刻，以减小误差。

高血压患者测血压最好选在每一天相对固定的时刻，以减小误差。

河南省中医院吕沛宛解释，这是因为血压在一天之内的变化相对是较大的。严格来说，每时每刻的血压都是不一样的，除了心理状态、运动、体位、气温、测量的部位以外，血压自身还呈明显的昼夜波动性：即一般情况下，在凌晨4点~中午12点，15点~22点为血压升高的两个峰值。

测量血压时，最好在同一部位测量2~3次，每次间隔2~3分钟，记录差值小于5mmHg的两次，再取平均值就可以了。

家庭测量的话患者一般选择在什么时间测比较合适？

北京宣武医院心血管内科副主任医师张钰聪补充道，针对每个患者我们推荐的时间是不一样的，因为大部分人白天上班工作学习，晚上休息，但是也有一部分人值夜班。高血压一定要强调个体化诊治，对大部分人而言，我们希望不仅仅测量诊室血压，还要进行24小时的家庭血压监测，最终由医生谨慎地做出高血压的诊断。对高血压患者而言，一般推荐每天至少要测量一次血压，我自己的患者很多是老人，不上班工作了，我推荐他们在调整药物的时候一天可以多测量几次。当然早晨测量血压很重要，尤其是早上服药之前测量血压，这个时间点是非常重要的。