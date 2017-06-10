核心提示：很多人体检出了“三高”，除了缺乏运动外，贪图美味，追求高脂肪、重精粮、少粗粮的饮食习惯是“三高”等症状高发的根本原因。所以，就选粗粮做你的主食吧。

很多人体检出了“三高”，除了缺乏运动外，贪图美味，追求高脂肪、重精粮、少粗粮的饮食习惯是“三高”等症状高发的根本原因。所以，就选粗粮做你的主食吧。

解放军309医院营养科主任张晔指出，中国居民膳食指南建议，每天应该吃250~400克的谷物，其中要有50~100克的杂粮、粗粮。但对于三高人群，这个量还要再加一些，可以占到主食的1/3至1/2。与细粮相比，粗粮供给的能量不高，但膳食纤维含量却要高很多，对脂肪的吸收有一定的阻碍作用，能够降低血液中低密度胆固醇和甘油三酯的浓度，从而降低高血压、糖尿病和高血脂症的发病风险。

但是粗粮做起来比较麻烦，算上泡煮的时间，差不多得需要两三个小时，专家的建议是，喝谷物浓浆。张晔回忆，小的时候，家里边熬粥，都会把漂在表层的米油给孩子和老人喝，这层米油其实就是粮食里的脂肪，且多为不饱和脂肪酸，非常容易吸收。所以，将粗粮经过熬煮或打成浆，是非常健康的饮食方法。

怎么来吃呢？专家的秘诀是“谷物+豆类+坚果”。比如冬天可选黑米、黑豆、黑芝麻，再加上核桃粉这种黑色组合，有补肾强身的作用，口感和营养都相当好。而对于女孩则可以选择大米、红豆、红枣、枸杞，有补血安神的作用。脾胃不好的人群，则可以选择燕麦、小麦、花生、芝麻等组合，有健脾和胃，消食化积的效果。对于更年期女性，则可加些黄豆，有很好的辅助治疗的作用。

大部分人都把粗粮放在晚上吃，其实粗粮不易消化，晚饭吃得过饱，可能影响睡眠质量。张晔建议：谷物浓浆的形式，好带又方便食用，分配在一日三餐中就更好了。